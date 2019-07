Alex Coita, probleme cu o instituţie a statului: Un nou episod horror "cetăţeanul, faţă în faţă cu statul român" "Un alt episod din serialul horror „Cetațeanul fața cu statul roman.” Eu, incercand de cateva ore sa ma loghez in portalul ANAF pentru a depune formularul unic. (Ultima data am renunțat acum o luna dupa ce am așteptat 30 de minute sa se incarce formularul pdf). Maine este ultima zi. Evident, multa lume face același lucru și statul roman este luat prin surprindere. Tehnologia nu face fața, nu avem tehnologie, suntem saraci, țara de frontiera, la rascruce intre marile puteri, saraci, servere puține, probleme, lipsa de resurse, etc. Pana aici, nimic surprinzator. Insa mesajul de… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

