"Nu stiu in ce masura Klaus Iohannis isi va mai dori al doilea mandat, daca lucrurile se vor indrepta in directia in care ele se indreapta. Din pacate, presedintele ar fi trebui sa isi exercite rolul de mediator intre fortele politice, de la inceputul mandatului. A actionat tarziu si fara sa aiba un plan pe termen lung pentru a reaseza lucrurile pe un fagas in aceasta tara. In momentul acesta, senzatia mea este ca domnul presedinte este putin depasit de dinamica lucrurilor din Romania. Il vad ca pe un presedinte care nu are in acest moment solutii. Daca lucrurile vor continua in aceasta directie…