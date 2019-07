Stiri pe aceeasi tema

- ”Azi ieșim pentru Alexandra. Copilul ucis la Caracal din cauza statului roman. Azi ieșim impotriva indiferenței celor de la putere. A incompetenței lor, a lipsei de empatie. Azi ieșim sa le spunem ca ne-am saturat de ei. Ca nu ii mai suportam. Ca ii uram pentru ca ne omoara zi de zi. Și,…

- Actrița Carmen Tanase a postat pe pagina ei de Facebook un mesaj prin intermediul caruia și-a transmis revoltadupa moartea Alexandrei, fata luata la ocazie de Gheorghe Dinca, in Caracal. „Deci, o fetița suna la 112 de trei ori și spune ca e rapita. STS, cu mare buget, nu reușește sa o localizeze ,incurca…

- "Este revoltator cazul tinerei omorate la Caracal! Statul roman descinde in forța (procurori, poliție, mascați) pentru a pune in aplicare o hotarare de adopție, atunci cand fetița care facea obiectul adopției nu era in niciun pericol fizic. Același stat roman bajbaie timp de 19 ore…

- Creatorul de pantofi Mihai Albu a avut parte de o noapte grea. Mama sa a avut din nou probleme de sanatate. Mama lui Mihai Albu, Zinaida, a avut probleme de sanatate in ultima perioada de timp. Noaptea trecuta, mama lui Mihai Albu, Zinaida, a suferit a doua luxație la șold. Miercuri, creatorul de incalțaminte…

- Nicole Gibbs, in varsta 26 de ani, nr. 116 in clasamentul WTA, a anuntat pe contul de Facebook ca sufera de cancer al glandelor salivare si nu va evolua in acest an la turneul de la Roland Garros. Jucatoarea de tenis din SUA a dat vestea trista pe rețelele de socializare, motivandu-și absența de la…

- Polițiștii din Mehedinți fac verificari pentru a gasi o fata de 13 ani care a fost data disparuta. Ultima oara cand a fost vazuta, Denisa Maria Serlau se afla cu mama ei in Drobeta Turnu Severin. Tatal fetei a alertat Poliția duminica seara, dupa ce fiica sa de 13 ani a plecat de la locuința de domiciliu…

- Mihai Iftode a disparut pe 1 mai, iar mama tanarului a alertat Poliția și a cerut ajutor și pe rețelele de socializare. „Copil disparut la data de 1 Mai, din satul Popeni, comuna Zorleni, numele acestuia este Iftode Mihai! La data disparitiei era imbracat cu: maleta verde, vesta gri, blugi negri, adidasi…

- Doi romani au fost reținuți duminica de carabinierii din Cesena dupa ce in timpul slujbei de Inviere s-au luat la bataie in biserica și au devastat lacașul de cult. Politia a trebuit sa foloseasca spray cu piper pentru a imobiliza agresorii, care au rupt banci, au dat pe jos cu lumanari si s-au taiat…