Alex Coita, mesaj critic: România este țara smardoielii perpetue "Romania este țara smardoielii perpetue intre diverse tabere, grupuri, fascicole și facțiuni, o mare familie disfuncționala care traiește cu voluptate o telenovela ranceda. Fiecare organizație e sparta in grupuri cu delimitari confuze și cu granițe fluide, dar animate de o ostilitate programatica. "Daca nu ești cu mine ești impotriva mea" constituie sloganul principal. Etichetele care dezumanizeaza și faciliteaza ura sunt armele predilecte. Discreditarea și cuțitele in spate sunt principalele stiluri de lupta. Valorile și principiile constituie doar paravane folosite pentru a absorbi…

