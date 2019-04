Stiri pe aceeasi tema

- La Craiova s-a deschis astazi Forumul Industriei Auto 2019. Reuniunea prezidata de premierul Viorica Dancila va aborda teme precum mobilitatea durabila, conducerea automata si conectata, electromobilitatea, implementarea recomandarilor GEAR 2030. La Forum sunt așteptați peste 300 de participanți din…

- Presedintele Klaus Iohannis a ajuns sambata la Summitul liderilor locali si regionali ai Partidului Popular European, care se desfasoara la Romexpo. El a fost intampinat de presedintele PNL, Ludovic Orban, si de candidatul PPE pentru presedintia Comisiei Europene, Manfred Weber. La reuniunea de la…

- Prioritatile incluse in programul de lucru al Presedintiei Romaniei la Consiliul UE au constituit tema Reuniunii informale a directorilor generali pentru afaceri europene care a avut loc la Bucuresti luni si marti. Potrivit unui comunicat al MAE, Reuniunea organizata de Presedintia romana a Consiliului…

- Europarlamentarul PNL Siegfried Muresan sustine ca ministrul Finantelor Eugen Teodorovici a avut o prestatie foarte slaba in Parlamentul European, ratand toate sansele de a lua o pozitie publica in avantajul Romaniei pe dosare extrem de importante precum Fondul Monetar European, capacitatea bugetara…

- "Domnule Președinte al Parlamentului European, Domnule Președinte al Comisiei Europene, Stimați membri ai Parlamentului European, Doamnelor și domnilor, Sunt onorata sa fiu prezenta astazi aici, in fața dumneavoastra, in calitate de Prim-ministru al Romaniei. Am preluat mandatul european de la Austria…

- Joi, 19 ianuarie 2019, Romania a preluat oficial președinția Consiliului Uniunii Europene. La București erau așteptați Jean Claude Juncker, președintele Comisiei Europene, Antonio Tajani, președintele Parlamentului European, Donald Tusk, președintele Consiliului European, dar și alți demnitari europeni.…

- UPDATE: Cristian Dide a sustinut ca a avut o intalnire cu viceprimarul Capitalei, Aurelian Badulescu. "Cum v-au informat si colegii, intentionam ca maine seara cand este investita Romania pentru presedintia Consiliului Uniunii Europene, sa organizam un miting de sustinere. Cum a decis ICCJ,…

- Ceremonia oficiala de lansarea a presedintiei Romaniei la Consiliul UE- joi Ceremonia oficiala de lansarea a presedintiei României la Consiliul Uniunii Europene va avea loc joi seara, la Ateneul Român. A doua zi, presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, va face declaratii…