Alex Coita indică o greșeală făcută de Barna și Orban: Mi-e teamă de un lucru „Mi se pare o mutare inteligenta pentru ca atrage intr-o capcana opoziția. Ce ma preocupa un pic nu este faptul ca nu l-au semnat, pe undeva este normal. Ma ingrijoreaza ca nici pe Barna, nici pe Orban nu i-am auzit sa zica: cum sa semnez ceva care vine de la Dancila pentru ca noi nu avem incredere, dar normal ca nu o sa scadem salariile și pensiile. Nu au spus asta. Ceea ce, cumva, cred ca a fost o greșeala din partea lor. Trebuie sa zici: normal ca nu se pune problema sa taiem, dar nu semnam pactul. Tare mi-e teama ca o sa avem surprize dupa anul viitor", a spus Alex Coita, marți dupa-amiaza,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Cred ca este o greseala politica pe care o face doamna Manescu pentru ca a mai fi ministru intr-un Guvern care se pregateste sa plece, dupa cum stiti.... Astazi, PNL a anuntat ca depune o motiune de cenzura. Ca urmare a motiunii de cenzura, nu stiu cum se pot salva doamna Dancila si Guvernul pe…

- Institutul de Medicina Legala va fi verificat de Corpul de Control dupa ce a anuntat ca va relua analizele ADN in cazul crimelor din Caracal. Unchiul Alexandrei, Alexandru Cumpanașu, a anuntat in direct la Antena 3 ca va depune o plangere la ministerul Sanatatii pentru a fi incepute verificarile.Ziua…

- Ion Cristoiu a relatat vineri la Antena 3 o discuție cu un „lider PSD” caruia nu i-a dat numele si a spus ca social-democratul a facut o apreciare „geniala” anume ca fiecare luna in care PSD mai sta la guvernare inseamna un an de opoziție.„Dancila in sondajul din 25 iulie are 7%. Nu e facut…

- Ipoteza șocanta in cazul unor adolescente disparute in județul Olt. Surse judiciare citate de Antena 3 susțin ca polițiștii au gasit ramașite umane acasa la un mecanic auto, care se presupune ca a luat-o la ocazie pe una dintre fete. Nu se știe deocamandata daca descoperirea are legatura sau nu cu…

- Fostul președinte Traian Basescu a facut, duminica seara, la Romania TV, o analiza a taberei de dreapta in preajma alegerilor prezidentiale:Iohannis daca nu va fi atent si va lasa gurile astea de propaganda gratuita de tip Turcan, Rares Bogdan, chiar dl Orban, le va lasa necontrolat, opozitia…

- Calin Popescu Tariceanu a declarat ca, în cazul în care nu va fi decis un candidat comun pentru prezidențiale al PSD-ALDE, atunci partidul pe care îl conduce va cauta o alta formul de alianța, posibil cu Pro România, scrie Mediafax. UPDATE 22.58 Calin Popescu Tariceanu…

- "Eu vad doua variante. Daca cineva care nu stie cine Iohannis, cine e Tusk vede aceste declaratii, ar spune in felul urmator: "Daca Iohannis este 100% hotarat sa candideze in Romania pentru al doilea mandat, el ar fi raspuns: "Sigur ca nu pot sa comentez zvonuri, dar vreau sa reafirm faptul ca decizia…

- Autor: Octavian ANDRONIC De ce a cazut moțiunea in loc sa cada Guvernul? Pentru ca așa era logic sa se intample. Este regula statu quo-ului, din momentele in care nimeni nu are interesul ca lucrurile sa se schimbe iar echilibrul general sa faca loc unor dezechilibre in serie. Din aceasta ecuație se…