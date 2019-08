Alex Coita, funcție în Guvernul Dăncilă. Cine este: informații care NU au apărut în presă până astăzi Alex Coita este cunoscut in spațiul public ca analist politic, deși, de fapt, este diplomat și economist. Apropierea fața de domeniul politic a aparut odata cu revenirea in Romania, din dorința sa de a ajuta prin prisma experiențelor acumulate de-a lungul anilor. Dupa cum insuși a spus la un moment dat, nu se aștepta ca opiniile sale sa aiba un astfel de ecou in Romania. Recent, numele sau a revenit in atenția opiniei publice. Pe 14 august, DCNews scria ca premierul Viorica Dancila vrea sa aduca tehnocrati in Guvern. Conform unor surse, cel mai probabil, Alex Coita va fi vicepremier… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

