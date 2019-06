Alex Coita e dezamăgit ”de reacțiile populiste venite din partea zonei PPE” „Salut cu caldura decizia politica de nominalizare a domnului Ioan Mircea Pașcu in calitatea de Comisar european interimar pe perioada de cateva luni care se va scurge pana la instalarea noii Comisii. Domnul Pașcu este unul dintre cei mai performanți oameni politici romani la nivel UE, are o vasta experiența la Bruxelles și constituie o soluție foarte buna pentru Romania”, a scris Alex Coita, vineri, pe contul sau de Facebook. „Sunt dezamagit de reacțiile populiste venite din partea zonei PPE, incepand cu Președintele Juncker și continuand inclusiv cu anumiți oameni politici romani,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ''Ieri, de ziua sa, dl Klaus Werner Iohannis și-a facut un cadou "instituțional": și-a convocat susținatorii devotați pentru semnarea unui pact ilegitim și imoral – din motive pe care le-am expus deja miercuri – menit sa alimenteze, la nivelul publicului, impresia ca domnia sa lucreaza. In…

- Reprezentantii Biroului Central Electoral au anuntat, marti, noi rezultate oficiale partiale ale alegerilor europarlamentare si referendumului pentru justitie care s-au desfasurat duminica. PNL conduce in continuare, urmat de PSD si Alianta 2020 USR PLUS. Iata rezultatele anuntate…

- Liviu Dragnea a anuntat, duminica seara, ca partidul a mai trecut prin asemenea perioade grele, si i-a cerut premierului Viorica Dancila sa nu isi depuna mandatul de premier. "Nu trebuie cedata guvernarea", a spus liderul PSD, vizibil nervos. "Votul de astazi, vorbim despre exit-poll-uri, nu sunt niste…

- Uniunea Europeana a adus pacea pe teritoriul european, iar noi suntem datori sa o mentinem. Romania a luat de la UE peste 50 de miliarde de euro, in timp ce a dat sub 18 miliarde. Datorita UE cetatenii romani pot sa studieze, sa munceasca, si sa se stabileasca in orice tara din Uniune. Cei care nu participa…

- Sambata dupa-amiaza, primarul Nicolae Robu, in același timp președinte al PNL Timiș, s-a gandit sa-și intrebe fanii daca voteaza „sageata” la europarlamentarele din 26 mai. El a creat astfel sondajul cu numarul 31, care avea urmatorul text: „Alegerile europarlamentare din 26.05.2019 sunt…

- Primarul municipiului a facut prima declarație publica legata de candidatura sa, pe listele PNL la europarlamentare, dupa luni de tacere și speculații. Mircea Hava a postat luni seara pe Facebook, un mesaj in care explica motivul pentru care lasa primaria din Alba Iulia, dupa șase mandate de primar.…

- „Colegilor care pleaca la Bruxelles “sa se bata pentru Romania”, vreau sa le dau un sfat prietenesc: nu o faceți “prea tare”, daca nu vreți s-o pațiți ca mine și ca Bostinaru!”, a scris Ioan Mircea Pașcu pe Facebook. Cand a fost facuta publica lista cu candidații PSD și a vazut ca nu se regasește,…

- „Colegilor care pleaca la Bruxelles «sa se bata pentru Romania», vreau sa le dau un sfat prietenesc: nu o faceti «prea tare», daca nu vreti s-o patiti ca mine si ca Bostinaru!", a scris Ioan Mircea Pascu, pe Facebook. Reactia lui Ioan Mircea Pascu vine in contextul in care nici el, nici europarlamentarul…