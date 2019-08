Stiri pe aceeasi tema

- Mihnea-Daniel Nastase, fiul lui Adrian Nastase, a fost numit in funcția de consilier onorific al vicepremierului pentru parteneriate strategice, Mihai Fifor, potrivit unei decizii a prim-ministrului Viorica Dancila publicata, joi, in Monitorul Oficial, potrivit Mediafax.

- Remus Borza a fost concediat din functia de consilier onorific al premierului Viorica Dancila, dupa ce fusese numit in functie la inceputul lunii. Decizia, publicata deja in Monitorul Oficial, vine dupa ce Borza a facut o serie de declaratii cu privire...

- Decizia de demitere a lui Remus Borza din calitatea de consilier onorific pe probleme economice, reforma si fiscalitate al premierului Viorica Dancila a fost publicata in Monitorul Oficial, scrie news.ro.Premierul Viorica Dancila il va demite luni pe Remus Borza, anunta sambata Antena3. Consilierul…

- „In temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului Romaniei și a ministerelor, cu modificarile și completarile ulterioare, prim-ministrul emite prezenta decizie. Art. 1 – Se acorda domnului Anton Pisaroglu calitatea de consilier onorific al prim-ministrului pentru…

- Deputatul Remus Borza, care a fost desemnat saptamana trecuta consilier onorific al premierului pe probleme economice, reforma si fiscalitate, s-a inscris luni in Partidul Social Democrat. El a precizat pe Agerpres ca decizia de a intra in grupul PSD a venit "in semn de solidaritate fata de un partid…

- "La data intrarii in vigoare a prezentei decizii, inceteaza calitatea de consilier onorific al prim-ministrului, acordata doamnei Anca-Nicoleta Alexandrescu", se arata in decizia publicata in Monitorul Oficial. Premierul Viorica Dancila a exclus marti orice colaborare cu Anca Alexandrescu, consilierul…

- Anca Alexandrescu nu mai este consilier onorific al Vioricai Dancila. Decizia premierului de a o elibera din funcția de consilier onorific al prim-ministrului a fost publicata joi in Monitorul Oficial.

- Anca Alexandrescu era consilier onorific al premierului Viorica Dancila. Premierul a demis-o astazi pe Anca Alexandrescu, decizia fiind deja publicata in Monitorul Oficial, anunța Realitatea TV. Anunțul fusese facut de miercuri de catre premierul Romaniei. ”Cu Anca Alexandrescu, EXCLUS”…