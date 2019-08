Alex Coita, consilier onorific al premierului: Revin cu idei concrete. Vreau să contribui la aplicarea lor! "Așa cum v-am promis, revin cu idei concrete de care cred ca Romania are nevoie pentru a se dezvolta. Imi doresc sa contribui la aplicarea lor dintr-o poziție publica, fie ca va fi aceea de consilier onorific al prim-ministrului sau alta platforma decizionala. Va rog sa rețineți ca ceea ce veți citi nu este un program de guvernare. Nu este o platforma de candidat la președinție. Sunt doar cateva schițe de idei ale unui om cu o bruma de expertiza caruia ii pasa de țara asta. VIZIUNE PENTRU ROMANIA ANULUI 2030 Romania este in prezent o țara cu grad mediu de dezvoltare. De… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Apreciez gestul doamnei premier și ii mulțumesc pentru deschiderea de care a dat dovada prin decizia de a ma numi in calitatea de consilier onorific. Acestea fiind spuse, imi rezerv dreptul de a lua o hotarare privind ocuparea efectiva a acestui rol, in funcție de indeplinirea catorva parametri,…

- ”Eu nu ma consider analist politic. Eu sunt diplomat și economist. M-am pregatit pentru o cariera in diplomație, am fost pasionat toata viața de de relațiile internaționale, politica externa. Am obținut diplome de facultate și master in aceste domenii. Am studiat economia internaționala și am obținut…

- Obiectivele pentru dezvoltare durabila ofera solutii concrete pentru imbunatatirea vietii oamenilor, de la reducerea consumului de antibiotice si pana la combaterea saraciei, a declarat, marti, premierul Viorica Dancila, potrivit Agerpres. "Avem astazi prima reuniune a Comitetului interdepartamental…

- Presedintele Consiliului National al PSD, Mihai Fifor, raspunde atacurilor lansate miercuri dimineata de președintele Romaniei, Klaus Iohannis. "Președintele Klaus Iohannis, care nu a facut nimic timp de 5 ani, ataca PSD pentru ca face lucruri bune pentru romani și pentru Romania. Ca…

- Maramureseanul Remus Borza a fost eliberat din functia de consilier onorific pe probleme economice al prim-ministrului, printr-o decizie a premierului publicata luni in Monitorul Oficial. Premierul Viorica Dancila a luat decizia demiterii lui Remus Borza in urma declaratiilor facute sambata de acesta…

- "Scutirea de la plata impozitului a specialiștilor din domeniul IT a fost una dintre cele mai bune masuri introduse in Romania. Acest domeniu este unul profund globalizat și exista o mare „seceta" de specialiști in Silicon Valley și nu numai. Daca nu vor avea condiții avantajoase de impozitare,…

- "Romania a scapat de o obsesie naționala. Este de departe cea mai delicata decizie a justiției din ultimii ani. Subiectul a fost și este unul pur și simplu radioactiv. Sa vedem acum cat de multe probleme rezolva aceasta condamnare. Parerea mea este ca nu multe, dar sper sa ajute la disiparea tensiunilor…

- USR Timiș a reacționat, in aceasta dimineața, pe pagina de Facebook, dupa victoria obținuta la alegerile europarlamentare atat in județ, cat și la Timișoara. Reprezentanții partidului considera ca Alianța USR-PLUS a obținut un scor așa mare pentru ca Romania vrea schimbare și ca votul oamenilor a fost…