Alex Coita: Bomba era deja amorsată. Ar fi iresponsabil să ignorăm „Protestele din Franța sunt o manifestare a aceleiași categorii de dinamici care au dus la Brexit și care l-au adus pe Donald Trump la putere in SUA. Violențele din aceste zile sunt ca un puseu acut de febra care indica prezența unei infecții grave in corpul pacientului. Degeaba tratam febra, daca nu tratam infecția. Doua cauze Aș identifica doua cauze profunde pentru aceste framantari fara precedent, care risca sa duca la o perioada de conflicte și fragmentare cu precedent doar la inceputul secolului trecut. Prima dintre cauze o constituie lipsa acuta de leadership vizionar,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron este perceput adesea de partenerii sai europeni drept 'un bastion impotriva populismului', iar dificultatea sa pentru a face fata revoltelor 'vestelor galbene' provoaca ingrijorarea vecinilor Frantei, estimeaza observatori internationali, relateaza…

- Franța se confrunta de trei saptamani cu o mișcare populara care crește in intensitate in ciuda apelului autoritaților la „pace sociala”. Au murit trei oameni in violențele provocate de unii protestatari, 110 oameni au fost raniți și 270 au fost arestați de forțele de ordine. In acest context a aparut…

- CHIȘINAU, 30 nov – Sputnik. Site-ul Mes Opinions spune ca un președinte „trebuie sa multumeasca peste 50 la suta din populație (100 procente este ideal)”. Nu mai puțin de 390 de mii de utilizatori de Internet au semnat aceasta petiție și au facut comentarii. © AFP 2018 /…

- Senatorul PSD Serban Nicolae afirma ironic, intr-o postare pe Facebook, referindu-se la protestele din Franta soldate cu sute de raniti ca este sigur ca Parlamentul European va reactiona in regim de urgenta si va adopta o rezolutie dura, concluzia sa fiind ca Europa nu are doar mai multe viteze,…

- Vicepreședintele ALDE Andrei Gerea s-a intrebat, duminica, in legatura cu protestele de sambata din Franța, unde sunt marii lideri ai UE care sa condamne violențele manifestațiilor de acolo, așa cum au facut in cazul Romaniei, in luna august.Apelurile disperate ale lui Erdogan, ignorate de…

- Donald Trump, abia intors de la Paris, unde a sarbatorit pacea impreuna cu alti lideri ai lumii, a atacat virulent Franta si pe Emmanuel Macron, insistand asupra ”cotei de popularitate foarte slabe” a acestuia, relateaza...

- Presedintii Frantei si SUA, Emmanuel Macron si Donald Trump, s-au intalnit sambata la Paris si au incercat sa calmeze divergentele dupa ce presedintele american a calificat drept ''jignitoare'' propunerea omologului sau francez de a se crea o ''armata europeana'', potrivit…

- BUCUREȘTI, 11 sept — Sputnik, Dragoș Dumitriu. Chiar în ziua în care se împlinesc 17 ani de la teribilele atacuri asupra „Turnurilor gemene" din New York, moment de început al noii politici "împotriva terorismului", SUA dovedesc ca acuzațiile care li…