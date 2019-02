Stiri pe aceeasi tema

- Alex Bodi face ce face si reuseste de fiecare data sa o uimeasca pe Bianca Dragusanu. De data aceasta, totul s-a intamplat intr-un club de fite din Dubai, acolo unde acestia au plecat intr-o scurta vacanta.

- Fostul fotbalist ar fi fost impreuna cu diva TV in 2010, iar cinci ani mai tarziu a incercat sa reia legatura, insa pentru foarte scurt timp, stirinebunegsp.ro. Citeste si Bianca Dragusanu si Alex Bodi, DECIZIE-SOC dupa ce S-AU IMPACAT. Toata lumea a ramas SURPRINSA Ca sa o cucereasca,…

- Adrian Mutu s-a inscris pe site-ul Cameo.com, un portal destinat fanilor care vor o amintire cu vedeta preferata. "Briliantul" cere cate 100 de dolari pentru a le face un videoclip personalizat doritorilor. Aceștia pot sa ii ceara sa se filmeze transmițand un mesaj specific, asemanator cu dedicațiile…

- Bianca Dragușanu și Alex Bodi au suferit mult unul dupa celalalt, iar afaceristul si-ar fi incheiat socotelile cu fosta sotie, femeia pentru care a parasit-o pe fosta prezentatoare tv la sfarsitul anului. Amici ai celor doi spun ca, desi poate multi nu au crezut in relatia Biancai cu Bodi, cei doi…

- Adrian Mutu si Bianca Dragușanu au avut o relatie in 2010, iar cinci ani mai tarziu a incercat sa reia legatura, insa pentru foarte scurt timp. Ca sa o cucereasca pe vedeta, "Briliantul" i-ar fi facut cadouri in valoare de 25.000 de euro doar in prima luna. Mai intai i-a cumparat o geanta…

- Adrian Mutu a bifat multe cuceriri de-a lungul vieții sale, iar printre acestea nu avea cum sa lipseasca Bianca Dragușanu. Fostul fotbalist ar fi fost impreuna cu diva TV in 2010, iar cinci ani mai tarziu a incercat sa reia legatura, insa pentru foarte scurt timp. Ca sa o cucereasca, "Briliantul" i-ar…

- Alex Bodi i-a facut o surpriza Biancai Dragusanu dupa ce s-a spus ca cei doi sunt gata sa se casatoreasca si sa faca un copil. Indragostiții se bucura de o vacanța de lux in Dubai.