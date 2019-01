Alex Bodi il face praf pe Victor Slav: “Bianca are nevoie de…” Dumnezeule, ce umilinta

Stiri pe aceeasi tema

- Daca in primele zile de viața Sofia parea ca moștenește din trasaturile mamei sale, Bianca Dragușanu, dupa prima saptamana era mai mult decat evident ca se transforma in copia fidela a lui Victor Slav, scrie libertatea.ro. Cei doi nu numai ca au aceleași trasaturi, dar micuța a moștenit de la Victor…

- Alex Bodi nu vrea sa mai știe de Bianca Dragușanu, cea care i-a fost iubta timp de cateva luni. Barbatul a reacționat categoric cand a venit vorba de ea. Bianca Dragușanu s-a desparțit, la doar cateva zile dupa Craciun, de Alex Bodi, cel cu care a avut o relație in ultimele luni. Dupa o discuție aprinsa…

- Vestea ca Bianca Dragușanu s-a desparțit de barbatul cu care s-a tot afișat in ultima perioada de timp, Alex Bodi, a luat pe toata lumea prin surprindere. Recent, vedeta a facut cateva declarații la care nu se aștepta nimeni. Deși s-a desparțit de Alex Bodi exact inainte de Revelion, Bianca Dragușanu…

- Dupa o lunga așteptare, Alex Bodi a oferit detaliile pe care susținatorii sai și ai Biancai Dragușanu le așteptau. Afaceristul a dezvaluit la ce nivel al relației sunt, cine a facut primul pas pentru formarea cuplului, dar și cum se ințelege fiecare cu copiii celuilalt. In plus, a vorbit și despre o…

- Bianca Dragusanu a fost surprinsa in timp ce lua pranzul, intr-un mall din Capitala, alaturi de un barbat chipes. In momentul in care au realizat ca cel care o insotea pe frumoasa blondina nu este iubitul acesteia, Alex Bodi, cei prezenti au inceput sa-si dea coate si sa filmeze totul, convinsi sa…

- Victor Slav si Bianca Dragusanu s-au despartit in urma cu 5 luni. In timp ce Bianca este la a doua relatie de la despartire, Victor nu s-a cuplat cu nimeni. Bianca a fost mai intai cu fostul luptator Tristan Tate, iar acum se iubeste cu un alt milionar, Alex Bodi. Bianca Dragusanu, imagine…