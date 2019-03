Stiri pe aceeasi tema

- Alex Bodi a mers la petrecerea fostei iubite pentru ca a tinut sa o felicite pe Bianca Dragusanu de ziua ei si sa-i aduca un buchet de flori. Milionarul a confirmatpentru SpyNews despartirea si spune ca nu crede ca se mai pune problema de o a doua sansa. In plus, a precizat ca a ramas prieten cu…

- Dupa ce Spynews.ro a anuntat, in exclusivitate, ca Bianca Dragusanu si Alex Bodi s-au despartit, acum, tot Spynews.ro va ofera o noua exclusivitate. Avem primele declaratii ale lui Alex Bodi, dupa ce frumoasa blondina a decis sa puna punct relatiei cu el.

- In timp ce Bianca Dragusanu s-a distrat in compania lui Alex Bodi in Turcia, dupa ce au ales sa mai dea o sansa relatiei lor, ei bine, nici Victor Slav nu a stat pe uscat. Simpaticul prezentator a iesit in club, insa nu singur.

- La scurt timp dupa ce Bianca Dragușanu și Alex Bodi au luat-o pe drumuri diferite, au inceput sa apara și zvonurile. Principalul: cum ca blondina s-a cuplat cu nimeni altul decat șeful fostului iubit.

- Dupa ce Spynews.ro a anunțat, in exclusivitate, ca Victor Slav se iubește cu o focoasa bruneta, gestul facut de Bianca Dragușanu a uimit pe toata lumea. Victor Slav se iubește cu Raluca Bombardiera, o domnișoara de oraș, care pare ca a inlocuit-o pe Bianca Dragușanu.

- La scurt timp dupa ce el si Bianca Dragusanu si-au spus adio, Alex Bodi s-a aruncat in bratele fostei sale sotii, Iulia. Insa, i s-a facut dor de blondina si s-a gandit sa-i faca o surpriza. Spynews.ro a aflat cum a incercat Alex Bodi sa-i atraga din nou atentia Biancai Dragusanu, la o petrecere.