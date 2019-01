Stiri pe aceeasi tema

- Tocmai a incheiat o relație, insa Bianca Dragușanu nu pare deloc deranjata de acest lucru! Focoasa blondina merge inainte cu capul sus, chiar și dupa ce Alex Bodi s-a afișat alaturi de alta femeie – nimeni alta decat fosta lui soție.

- Bianca Dragușanu și Alex Bodi au decis sa o ia pe drumuri separate, dupa cateva luni de iubire. Chiar daca lumea ii vedea cuplul model, se pare ca relația lor nu a fost menita sa rezista problemelor care au intervenit.

- Bianca Dragușanu și Victor Slav nu mai formeaza un cuplu, dar au ramas buni prieteni, de dragul fetiței pe care o au impreuna, Sofia. Blondina a marturisit ca se intelege foarte bine cu tatal copilului, iar micuța nu le simte lipsa niciunuia dintre ei, deoarece sunt prezenți amandoi in viața ei. „In…

- Simona Halep (27 de ani, 1 WTA) banuia de mai mult timp ca urmeaza despartirea de Darren Cahill, dar nu are un plan B pentru inlocuirea strategului australian care a dus-o pe primul loc in lume si catre primul Grand Slam al carierei. Mai in gluma, mai in serios liderul mondial a...

- Bianca Dragusanu si Alex Bodi traiesc o iubire adolescentina! Cei doi indragostiti sunt impreuna de cateva saptamani, insa din privirile lor se deduce usor ca se inteleg de minune si simt unul pentru celalalt sentimente intense.

- Desparțirea de Bianca Dragușanu l-a afectat serios pe Tristan Tate. Fostul luptator pare ca nu-și revine dupa separarea de prezentatoarea TV, care a ales sa formeze un cuplu cu Alex Bodi. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in exclusivitate, fotografiile care vorbesc de la sine. “Frumușelul”…

- Bianca Dragusanu a fost primita cu bratele deschise de familia lui Alex Bodi, inclusiv de fosta sotie a acestuia! "Cand a fost in Spania, in vizita la parintii lui Alex, Bianca i-a cunoscut pe copiii lui, dar si pe fosta nevasta. Au vorbit, amandoua si pe internet, au o relatie foarte OK.…