Stiri pe aceeasi tema

- ''Eu am aflat ulterior ca este vorba de un grup de vizitatori, invitați ai unui coleg deputat. Nu știam cine sunt, dar era clar ca de la imbarcare oamenii erau destul de agitați. Au ripostat cand și la imbarcare s-a solicitat sa se mearga pe doua coloane pentru cei care au aveau prioritate de imbarcare…

- Finantarea proiectului „Impreuna pentru o viata in siguranta” este o premisa solida ca mii de oameni – femei, barbati si copii – vor fi protejati de violenta in familie si isi vor recapata increderea si demnitatea, totodata este un semnal puternic ca violenta in familie nu este tolerata, iar atunci…

- Violența in familie constituie in continuare un fenomen alarmant care afecteaza din ce in ce mai multe persoane, iar progresele legislative inregistrate in ultima perioada nu au fost, din pacate, in... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Simona Halep si Darren Cahill au intrerupt colaborarea de anul trecut, dar cei doi au ramas in relatii excelente. Antrenorul o incurajeaza pe sportiva noastra la fiecare turneu, iar acum si-a reamintit de Roland Garros, acolo unde romanca a triumfat anul trecut, scrie Mediafax."O zi grozava…

- „Klaus Iohannis a folosit și momentul de astazi pentru a continua razboiul cu adversarii sai și pentru a lansa atacuri care nu au niciun fundament. Este evident o tactica a președintelui, dar și a partidelor de opoziție de a discuta despre teme false, care nu au nicio legatura cu viața de zi cu zi…

- O familie și-a gasit sfarșitul inecata, dupa ce mașina lor a fost luata de apa. Cele patru cadavre, al mamei, al tatalui și cele doua ale fiicelor celor doi au fost recuperate de scafandri. Drama este cu atat mai mare cu cat femeia reușise sa sune la Salvare și sa ceara ajutor. A fost, insa, prea tarziu…

- Elena Gheorghe l-a sarbatorit pe tatal sau zilele acestea. Gheorghe Gheorghe este preot și are o relație foarte apropiata cu artista. Cantareața Elena Gheorghe și-a aniversat tatal, Gheorghe Gheorghe. Artista este fiica de preot. Mama vedetei este interpreta de muzica populara Marioara Man Gheorghe. …

- Ministerul Muncii anunta ca Presedintia romana la Consiliul Uniunii Europene si Parlamentul European au ajuns la un acord politic provizoriu pe Directiva privind echilibrul dintre viata profesionala si cea de familie a parintilor si ingrijitorilor. "Directiva incurajeaza participarea femeilor pe piata…