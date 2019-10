Stiri pe aceeasi tema

- Cristi Brancu și Oana Turcu au implinit 11 ani de cand s-au casatorit. Cu aceasta ocazie, moderatorul emisiunii ”Agenția VIP” de la Antena Stars i-a facut o declarație emoționanta soției sale. Oana Turcu și Cristi Brancu s-au casatorit in 2008 și au impreuna un baiețel, pe nume Tudor, alintat Teddy…

- Oana Zavoranu este, fara doar și poate, una dintre cele mai directe și mai asumate vedete de la noi. Bruneta da dovada de multa sinceritate și nu se ascunde in fața fanilor, carora le spune totul despre viața sa.

- Devenit recent bunic pentru prima data, Adrian Minune stie sa se bucure de toate placerile vietii, scrie spynews.ro. Artistul in varsta de 44 de ani are grija ca familiei sa nu ii lipseasca nimic si, in acelasi timp, se asigura ca are parte si el de micile bucurii ale vietii. Citeste si Triunghi…

- Andreea Balan a transmis un mesaj pentru colega sa de breasla, Andra, reușind sa ia prin surprindere pe toata lumea. Cele doua se cunosc de foarte mult timp și au trait multe experiențe impreuna. Andreea Balan, 35 de ani, și Andra, 33 de ani, au imparțit de-a lungul timpului nu doar scena, ci și o prietenie…

- O tanara care a fost diagnosticata cu o forma de cancer și care se pregatește sa urmeze ședințele de chimioterapie a aratat lumii intregi cat de curajoasa e. Astfel, ea s-a lasat tunsa de soțul ei, iar intreg momentul a fost surprins celebru.

- Laura Cosoi și Cosmin Curticapean s-au casatorit in 2015, dupa o relație de trei ani. Cei doi au impreuna o fetița și o casnicie așa cum și-au droit. La patru ani de la nunta, vedeta a postat pe contul de socializare un mesaj pentru soțul ei. Alaturi de declarația de dragoste, Laura a atașat și o fotografie…

- O femeie in varsta de 46 de ani a avut un șoc cand a aflat ca este insarcinata, deși credea ca trece prin menopauza. Mai mult, aceasta a nascut la 24 de ore de cand a primit vestea ca va deveni mama. Monica Thompson l-a adus pe lume pe micul Jayden Anthony Edwin Ratliff in luna octombrie a anului trecut,…