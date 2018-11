Stiri pe aceeasi tema

- Ales Kafelnikov, fiica de 19 ani a marelui jucator de tenis rus Evgheni Kafelnikov (44 de ani), este o rebela. Relația dintre cei doi ar fi suferit o ruptura, anunța presa din Rusia. Profilul ei de Instagram este plin de imagini cel puțin curajoase, iar ultimele evenimente relatate de presa din Rusia…

- Catalin Botezatu a facut dezvaluiri fierbinți la Antena Stars și a vorbit, deschis, despre o parte consistenta a trecutului sau. Celebrul designer da carțile pe fața și iși asuma fiecare moment al vieții sale tumultoase. Nu are regrete și spune ca a fost, din adolescența, un rebel. (Angajeaza-te si…

- Fostul mare fotbalist Ilie Balaci s-a stins din viata in aceasta dimineata, la varsta de 62 de ani. Cu doar cateva ore inainte de a se stinge din viața el a fost vazut intr-un club din Craiova. Fiica regretatului fotbalist a marturisit ca nimeni nu știa ca Balaci ar fi bolnav, dimpotriva. „Facea sport,…

- Betty Stoian mai are foarte putin timp pana cand va naste si ca orice gravida are pofte. Fiica lui Florin Salam nu s-a ingrasat foarte mult in timpul sarcinii si, tocmai de aceea, profita sa manance absolut tot ce ii pofteste inima.(CITEȘTE ȘI: CANCAN.RO A PATRUNS IN CULISELE MEGA-EVENIMENTULUI REGAL.…

- Octavian Bellu are probleme de sanatate și a decis sa apeleze la ajutorul specializat al medicilor de la o clinica din Viena, Austria. Antrenorul, in varsta de 67 de ani, se confrunta cu probleme medicale serioase și a efectuat deja o serie de investigații. I s-a prescris un tratament, iar Octavian…

- Au trecut trei ani de cand Ioana Condea (25 de ani) a fost mutilata de un proxenet care i-a promis o viața fara lipsuri in Germania. Mama fetei nu se poate impaca cu ideea ca nu-și mai revine și ii deplange soarta, zilnic, prin mesaje sfașietoare.(Console si accesorii gaming) Cazul Ioanei Condea a…

- La doar cateva ore dupa ce a aflat ca fiica luic ea mare s-a desparțit de iubitul ei, celebrul manelist a jelit pe Facebook, alaturi de ”cumatrul” lui, in fața unui pahar de coniac. Fiica lui Adrian Minune, Carmen, a anunțat ieri ca a pus punct relației ei cu regizorul Bogdan Daragiu. Ruptura s-ar…