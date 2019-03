Alesso lanseaza “Alesso Mixtape-Progresso Volume 1” Dupa succesul single-ului #1, „Remedy”, Alesso isi surprinde fanii prin lansarea „Alesso Mixtape-Progresso Volume 1″, chiar inainte de lansarea noului sau album. „Pentru mine, acest proiect inseamna intoarcerea la radacini si crearea de piese house. Am vrut sa reprezint cultura muzicii dance prin acest mixtape. Fiecare piesa este puternica si unica”, declara Alesso. Lansarea „Alesso Mixtape-Progresso Volume 1″ vine insotita de videoclipul piesei „Time”, urmand ca, in urmatoarele saptamani, Alesso sa faca publice si videoclipurile pieselor „Progresso” si „Confession”. Noul material video continua… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

