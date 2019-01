Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea Asociatiei fostilor refugiati si expulzati din 1940 in urma Dictatului de la Viena, filiala Carei, aduce alese multumiri tuturor membrilor sai, conducerii judetene si colaboratorilor care au sprijinit fiecare activitate din cursul acestui An Centenar. Multumim bunului Dumnezeu pentru puterea…

- In noaptea dintre ani, cand toata lumea petrece, Loredana canta. In multe locuri, pentru multa lume. Așa știe ea sa traiasca, intr-un ritm nebunesc, care de multe ori se regasește și in melodiile sale. Ne-a marturisit ca traiește o bucurie fara margini de Revelion, cand vede oamenii din piețe dansand…

- Sarah Brightman, care interpreteaza intre altele in engleza, franceza, spaniola, germana, turca si japoneza, a lansat la inceputul lunii noiembrie albumul „Hymn”, al 12-lea material de studio al sau, informeaza News.ro.Turneul de promovare a inceput luna trecuta in America de Sud si va cuprinde…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a introdus in circuitul numismatic o bancnota cu valoarea nominala de 100 de lei, reprezentand pe Regele Ferdinand si Regina Maria, Suveranii Marii Uniri, cu ocazia Centenarului Unirii de la 1 Decembrie 2018. Bancnota are fundalul albastru specific celor obisnuite de…

- La 1 decembrie 2018, Banca Nationala a Romaniei a introdus in circuitul numismatic o bancnota cu chipurile Regelui Ferdinand și Reginei Maria, cu ocazia sarbatoririi Centenarului Marii Uniri. Bancnota are o valoare de 100 de lei și a fost emisa in doar 10.000 de exemplare. Bancnota are fundalul albastru…

- Pe fondul deficitului tot mai accentuat de forța de munca, Guvernul a modificat și completat mai multe acte normative in ceea ce privește regimul strainilor in Rominia, pentru a facilita importul de muncitori din alte țari. În România, criza forței de muncă s-a accentuat foarte…

- Companii Conferinta „Romania 100 de ani de business“, Iasi. Topul celor mai mari companii din judetul Iasi: primele 20 au aproape un sfert din businessul total al judetului Secțiune susținuta de Romania 100 de idei de business Tweet Print Mail Autor: Madalina Panaete astazi, 00:07 9 …

- Corul Regal se afla intr-un turneu in premiera, in perioada 2018 - 2019, fiind considerat cel mai amplu proiect coral din tara dedicat Centenarului Marii Uniri, in care corul isi propune sa cante in fiecare dintre capitalele Unirii - Bucuresti, Ramnicu Valcea, Iasi, Cluj, Alba Iulia, Chisinau, Cernauti…