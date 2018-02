Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul de ceasuri Peren, fondat de romanul Andy Bica, a lansat o campanie de crowdfunding pentru un ceas in ediție limitata numit Peren Nera. Peren Nera este un ceas inspirat de Cheile Nerei din Romania și de ceasurile tatalui lui Andy Bica și este primul ceas automat lansat de firma cu sediul…

- Formula 1 a anunțat oficial schimbarea programului pentru weekendurile de cursa, principala noutate fiind ca aproape toate cursele europene vor incepe la ora 16:10 (in Romania) in loc de 15:00.

- Are 30 de ani, iar cel mai important eveniment din viața oricarei tinere, nunta, i-a deschis orizontul spre un nou business, aflat la inceput pe piața din Romania. Este vorba despre flori și aranjamente florale din hartie.

- Romania a depașit limitele de poluare, riscand sancțiuni in acest sens. Comisia Europeana a somat țara noastra, precum și alte opt state europene, sa ia masuri pentru a diminua poluarea aerului, pana la sfarșitul saptamanii viitoare. In caz contrar, urmeaza sa fie lansate procedurile de sancționare.…

- Clujul merge in misiune economica in Iordania Consiliul Județean Cluj a gazduit o intalnire de lucru in cadrul careia au fost analizate o serie de aspecte practice referitoare la organizarea unei misiuni economice in Iordania. Beneficiind de patronajul Casei Regale a României, misiunea…

- .Partidul Național Liberal desfașoara, la aceasta ora, in Palatul Parlamentului, o ședința a Biroului Politic Național, la care au fost invitați deputații și senatorii partidului. Ordinea de zi este urmatoarea: Stabilirea strategiei politice a PNL pentru anul 2018 Prioritațile legislative…

- Catalin Melinte și-a inceput drumul catre succes de la o pasiune sincera pentru fotografie. In paralel cu primul sau job in telecomunicații, el facea poze in cluburile din Centrul Vechi al Bucureștiului. Dupa cum marturisește antreprenorul insuși, a fost atras de fotografia de eveniment pentru ca „imbina…

- TEST. Cum iubești, amical, pasional, cerebral sau altruist? Raspunde la 10 intrebari și afla pe ce pui preț cu adevarat intr-o relație amoroasa. 1. Crezi ca… a. dragostea la prima vedere este posibila. ◆ b. iubirea incepe printr-o prietenie adevarata. • c. ca sa te indragostești, trebuie sa ai preocupari…

- Scandal in direct la Romania TV si jigniri fara precedent la adresa protestatarilor. Viceprimarul PSD al Capitalei, Aurelian Badulescu a adus acuzatii extrem de grave celor care vor protesta sambata seara in centrul Capitalei.Citește și: Inevitabilul s-a produs! Președintele Klaus Iohannis…

- Un spital mic dintr-un oras cu populatie de circa 27.000 de locuitori din Alba face performanta in domeniul medical. Spitalul inregistreaza periodic premiere in ceea ce priveste interventiile chirurgicale realizate aici, care rivalizeaza cu servicii de complexitate ridicata oferite in unitati mult mai…

- Premierul Mihai Tudose s-a aratat extrem de nervos in ședința CExN si a intrat in polemica cu mai multi social-democrati. "Nu mai pot sa conduc un trabant și sa ajung in Formula 1", le-ar fi spus Mihai Tudose celor prezenți, potrivit Romania TV. Mihai Tudose a sugerat ca ar fi nevoie…

- Daca ești pasionat de film și iți dorești sa lucrezi in domeniu, ai acum oportunitatea de a colabora cu un festival internațional de film! Programul BIEFF 2018 INTERNSHIP iți ofera ocazia de a te alatura unei echipe tinere și entuziaste, care produce singurul festival din Romania dedicat experimentului…

- Un nou divorț in lumea showbiz-ului, de data aceasta internațional. Flavio Briatore s-a separat de Elisabetta Gregoraci dupa noua ani de mariaj. Fostul șef din Formula 1, Flavio Briatore, in varsta de 67 de ani, este din nou un un barbat singur. Acesta a divorțat de senzuala Elisabetta Gregoraci, in…

- O investitie de 6.400 de euro la un hectar de nuci forestiere genereaza, în 25 de ani, un profit de peste 600.000, sustine o asociatie din Târgu-Mures, care încurajeaza înfiintarea în România a unor livezi de nuci fructiferi sau forestieri, ca afacere de familie.…

- In noapte de revelion, celebrul personaj din serialul de succes Game of Thrones, Night King (n.r. Regele Nopții) a vizitat Romania prin intermediul Alessandrei Stoicescu. Vedeta Tv și-a șocat chiar și cei mai apropiați prieteni. Alessandra Stoicescu s-a deghizat in indragitul personaj, masca și costumul…

- La 45 de ani, Andreea Esca este mama de adolescenti. Misiunea nu e deloc usoara, mai ales ca la anul fiica ei, Alexia, va deveni majora. Prezentatoarea de stiri a vorbit despre ceea ce le place copiilor sai sa faca si care ar fi carierele pe care le-ar urma.

- "Am vazut raspunsul pe care l-a dat Excelenta Sa Doamna Michele Ramis, Ambasadoarea Frantei la Bucuresti, initiativei autoritatilor romane de a-i pune la dispozitie traducerea, in limba engleza, a amendamentelor la legile justitiei, pentru o mai buna informare si am ramas stupefiat de lipsa crasa…

- In 2008 o anumita piesa se auzea la toate radiourile; unii o adorau, altii o detestau, fiind ceva aparte pe piata romaneasca. La scurt timp "Hot" a Innei a devenit hit nu numai in Romania, ci si in afara tarii. Zece ani mai tarziu, la radio se aud nume precum Antonia, Carla’s Dreams,…

- Lora este una dintre cele mai iubite artiste de la noi, iar fanii o admira pentru diferite motive, nu doar pentru vocea fabuloasa. Urmarita de peste 1 milion de persoane pe Facebook, cantareața primește zilnic mesaje frumoase de la fanii ei, dar și mesaje șocante. O fana i-a declarat astazi ca o adora…

- Tu știi ce fel de pește mananci? Marile lanțuri de magazine importa cantitați uriașe de la diverse crescatorii din Europa. Dar acest lucru nu este valabil pentru toate categoriile de pește. De exemplu, deși se afla la un nivel scazut, Romania a inregistrat o creștere semnificativa a importurilor de…

- Sotia moderatorului Rares Bogdan s-a lansat in afaceri. Florina si-a deschis o sala de sport ultramoderna in Nordul Capitalei, iar in aceasta seara are loc inaugurarea. Cancan.ro, site-ul numarul 1 din Romania, va prezinta primele imagini in exclusivitate.

- Startul Atlantic 4 Challenge a fost amanat! Cei patru membri ai echipajului, Vasile Osean, Andrei Roșu, Ionuț Olteanu și Marius Alexe, trebuiau sa plece marți la pranz din insula La Gomera spre insula Antigua, din Caraibe. Vremea nefavorabila din Atlantic a amanat plecarea ambarcațiunii cu vasle „Maria”,…

- De vineri, 15 decembrie, Star Wars destinde Romania . The Last Jedi este productia-pretext de a ne aminti care au fost reusitele, esecurile, personajele favorite. Ghidul Haute Culture este Ioan Big, analist pop-culture. Un tip caruia ii plac Darth Vader si Sheev Palpatine si e enervat de Papusile imblanite…

- Auras Brasoveanu, presedintele clubului Dacia Unirea Braila, sustine declaratia data de antrenorul Alin Panzaru, care i-a acuzat pe fotbalistii Costel Rosu si Ionut Iosofache. "O declaratie a antrenorului pe care clubul o va sustine. Avem declaratii ale unor jucatori care au fost…

- ProSport va transmite live, din etapa a opta a Ligii Nationale masculine la baschet, meciul din Capitala, dintre Dinamo si Phoenix Galati. Intalnirea este programata sambata, 9 decembrie, de la ora 20:00, si pare un duel dezechilibrat, prin prisma rezultatelor inregistrate pana acum de cele doua…

- Alexandra Bejan este o adolescenta din Galați care s-a calificat intr-un singur an la patru olimpiade naționale. Eleva in clasa a IX-a la Colegiul National „Vasile Alecsandri“, profilul Matematica-Informatica, Alexandra a reușit performanța sa fie olimpica la fizica, matematica, informatica si chimie.…

- Prefectul județului Dolj, Dan Narcis Purcarescu, a participat astazi la manifestarile prilejuite de sarbatorirea Zilei Naționale a Romaniei. „Sarbatorim astazi Ziua Nationala, ziua Marii Uniri de la 1918, cu increderea si speranța confirmarii unei noi pagini de istorie pentru Romania, pentru ...

- ALDE a organizat o petrecere in curtea sediului central al partidului pentru un grup de membri ai sai, care se delecteaza cu muzica populara, cozonac si slanina cu branza si ceapa. Sarbatoarea din curte a inceput cate sfarsitul defilarii care a avut loc numai cateva de metri distanta. Petrecerea…

- Ludovic Orban: De Ziua Naționala trebuie sa uitam de rivalitați, de ceea ce ne desparte Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, vineri, ca rivalitațile trebuie uitate de Ziua Naționala, cu referire la faptul ca președinții celor doua Camere ale Parlamentului, Calin Popescu-Tariceanu și Liviu Dragnea,…

- "Sarbatorim, astazi, Ziua Nationala, ziua Marii Uniri de la 1918, cu increderea si speranta confirmarii unei noi pagini de istorie pentru Romania, pentru romani. 1 Decembrie 1918 a facut ca Romania sa devina unita si respectata, iar istoria a demonstrat ca acest moment a deschis drumul catre o perioada…

- Un anume timp dupa decembrie 1989 s-a facut caz la noi, dar si in Occident, despre Mamaliga care a explodat. Formula trimite la o zicala folosita de straini si de romani cind voiau sa explice eternizarea dictaturii lui Ceausescu: Mamaliga nu explodeaza.

- Dubla lansare la Cluj: grupul Cantellion si poeta Iris Morar Cafeneaua Doamna T din Cluj va gazdui in 5 decembrie lansarea primului material discografic al duetului Cantellion, intitulat „Ceva despre Timp”, dar si a volumului de poezii “Cu lumea intr-o gara”, semnat de Iris-Adina Morar. Evenimentul…

- A ramas mai putin de o luna pana la ultimul mare show al anului. Helloween vine in Romania pentru prima data in formula completa, formula care a consacrat trupa si care a raspandit power metal-ul pe intreg mapamondul.

- Garry Kasparov, cel mai tanar campion mondial din istoria șahului, la doar 22 de ani, in 1985, a vizitat pentru prima oara Romania, ca invitat special al conferinței Making The Right Moves, organizata marți de Profit.ro la Hotel Marriott din Capitala, in care a oferit sfaturi din experiența sa pentru…

- Formula 1 va avea o grafica complet noua pentru transmisiunile TV și un nou logo incepand din sezonul 2018. Pentru moment, nicio televiziune din Romania nu a achiziționat drepturile TV pentru anul viitor.

- Dupa veste ca marea actrița Stela Popescu a murit in urma unui accident vascular cerebral , cunoscutul medic Tudor Ciuhodaru a atras atenția pe pagina sa de Facebook asupra simptomelor pe care le da aceasta boala. Dr. Ciuhodaru a explicat metoda FAST folosita pentru depistarea accidentului vascular…

- Pentru bucureșteni, #Dichisar este deja unul dintre cele mai așteptate targuri de Craciun. Anul acesta a crescut deja in casa noua, iar de Craciun va implini 10 ediții de cand aduna sub același acoperiș cei mai fun designeri și creatori romani de handmade. Ne bucuram sa anunțam ca vor sarbatori aceasta…

- "Ma bucur ca astazi, de Ziua Internaționala a Drepturilor Copilului, peste tot in lume și in Romania copiii 'preiau puterea' și iși spun punctul de vedere. Cred ca ar trebui sa se intample mai des acest lucru. De ce? Pentru ca noi, adulții, vorbim mai mult pentru ziua de astazi — adica pentru prezent…

- Black Friday a luat sfarșit la eMAG, dar reducerile continua. Weekend-ul acesta ai Crazy Days la cel mai mare retailer din Romania și ți-am facut o lista cu electrocasnice ieftine. eMAG și-a depașit performanțele de anul trecut, Black Friday 2017 fiind un real succes. Acum, dupa 24 de ore de cumparaturi…

- Din 2011, Black Friday și-a extins aria de produse considerabil. Daca inainte gaseai prețuri bune la electroIT și electrocasnice, acum gasești și la imbracaminte. eMAG este cel mai mare retailer din Romania și asta pentru ca pe site e destul de greu sa nu gasești ce cauți. De la smartphone-uri, laptopuri,…

- UniCredit Bank a inceput sa acorde credite cuprinse intre 25.000 euro si 7,5 milioane de euro, cu garantie de 50%, firmelor mici si mijlocii, in baza acordului semnat cu Fondul European de Investitii (FEI), prin Programul de Garantare pentru IMM-uri InnovFin, un program care are ca obiectiv facilitarea…

- Datorita talentului sau de a picta pe piele, duce faima Republicii Moldova in strainatate. Robert Ermac, originar din satul Pirlița, este cunoscut in mai multe țari pentru talentul sau de a face tatuaje. La cei 26 de ani ai sai, a reușit sa adune in palmares multe succese atat la nivel național, cat…

- Pentru ca tocmai a devenit bunica, a inceput sa se gandeasca serios la hrana nepoțicii ei, așa ca a creat o gama de produse tradiționale 100% sanatoase pentru Romania. Este povestea Ameliei Boroș, psiholog de profesie, care vede in produsele ei o cale spre o viața cat mai sanatoasa. Așa ca s-a pus pe…

- Este foarte important ca toate masurile fiscale sa aiba in spate un studiu minutios de impact, iar scopul lor ar trebui sa fie reducerea graduala a deficitelor bugetare, a declarat Alejandro Hajdenberg, reprezentantul FMI pentru Romania si Bulgaria. "Politica fiscala trebuie sa aiba ca scop…

- Cele mai mari chirii din Romania nu sunt platite in fiecare luna de catre bucureșteni, ci de clujeni. Daca un apartament cu 2 camere, confort 1, aflat intr-un bloc construit in perioada 1980-2000 poate fi inchiriat cu un preț mediu de 400 de euro pe luna in orașul Cluj-Napoca, in București trebuie sa…

- Expoziția reprezinta o colaborare cu Muzeul de Pre și Protoistorie din Berlin și prezinta viața și cariera marelui arheolog Heinrich Schliemann (1822-1890). Alaturi de colecția de obiecte și manuscrise personale a celebrului descoperitor german donata muzeului din Berlin, vizitatorii vor…