Alessandra Stoicescu și-a botezat fetița. FOTO Alessandra Stoicescu și soțul sau, Sergiu Constantinescu, și-au botezat fetița. Micuța s-a nascut in urma cu trei luni și este primul copil al prezentatoarei de televiziune. Alessandra Stoicescu, in varsta de 42 de ani, și Sergiu Constantinescu sunt casatoriți din 2013, iar pentru creștinarea fetiței lor au avut doua perechi de nași. Este vorba de Gabriela Firea și Florin Pandele, dar și un cuplu apropiat de prieteni. Alessandra Stoicescu a facut primele declarații la Antena 3, chiar inainte de botez: „Cu siguranța e norocoasa, vezi ce zi frumoasa e azi? Sunt extrem de emoționata. Ea e cumințica… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

