Alessandra Stoicescu naște înainte de termen. Care este motivul Alessandra Stoicescu este insarcinata in ultimul trimestru, insa, se pare ca va naște mult mai devreme decat era data stabilita inițial. Alessandra Stoicescu, in varsta de 43 de ani, a aflat la ultima ecografie ca sarcina sa este mult mai evoluata decat știa și din acest motiv va trebui sa nasca la mijlocul lunii viitoare și nu in august așa cum era inițial planificat. Astfel, prezentatoarea de televiziune și-a luat imediat concediu prenatal, ultima sa emisiune fiind pe 31 mai, atunci cand și-a luat și la revedere și de la telespectatori: “De azi, o vreme, nu ne vedem la emisiune. Știți de ce… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

