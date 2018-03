Alesonor vrea sa dezvolte "prima suburbie verde" din Romania, cu o investitie estimata la 100 mil. euro

Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 50 de ani s-a prabusit in gol cu liftul chiar in sediul Uniunii Cineastilor, din centrul Capitalei. Voia sa urce la etajul trei al cladirii, unde functioneaza firma de traduceri pe care o conduce. O defectiune electrica ar fi provocat caderea libera a cabinei pana la subsol. Victima a fost…

- Prima suburbie verde din Romania va fi construita in zona de nord a Bucurestiului, de catre Alesonor. Dezvoltatorul imobiliar urmeaza sa investeasca aproximativ 100 milioane euro pentru proiectul de anvergura.

- Alianța pentru Centenar saluta declarația istorica adoptata marți de Parlamentul Romaniei cu privire la Unirea Romaniei cu Republica Moldova. Prezenți la ședința solemna a Parlamentului Romaniei dedicata Centenarului Unirii Basarabiei cu Romania, reprezentanții Alianței pentru Centenar au salutat gestul…

- Dezvoltatorul imobiliar Alesonor demareaza un proiect de anvergura in zona de nord a orasului Bucuresti – prima suburbie verde din Romania, cu o deschidere de aproximativ 1 km la padurea Baneasa, o investitie estimata la aproximativ 100 de milioane de euro.

- Petre Roman il ataca pe Mihai Șora, dupa ce filosoful, in varsta de 101 ani, a fost propus pentru titlul de cetațean de onoare al Capitalei de grupul consilierilor USR. Fostul premier, care a condus primul Guvern dupa Revoluția din 1989, a precizat ca Șora nu și-a dat demisia din funcția de ministru…

- In ultimele luni ale anului trecut, la nivel național s-au dat in folosința aproape 14.000 de locuințe, dintre care peste 1.400 in aceasta parte a țarii. Institutul Național de Statistica anunța ca, in 2017, in Romania s-au construit peste 53.000 de locuințe, in creștere cu 1.100 fața de anul 2016.…

- Fiica Danielei Gyorfi a spus ce fac parinții ei in dormitor, atunci cand a fost intrebata acest lucru, in cadrul emisiunii “Aici, eu sunt vedeta”, de la Antena 1. Maria, fiica Danielei și a lui George, a fost invitata in emisiunea “Aici eu sunt vedeta“, unde a fost intrebata despre ce crede ea ca…

- In saptamana aceasta un grup de 15 tineri voluntari din SUA vor fi prezenti la Complexul de Servicii Sociale Simleu Silvaniei, in cadrul unor activitati derulate in campania demarata in 2017 si intitulata “Dezvoltarea activitaților de voluntariat din Romania”. Prin proiectul implementat in orasul de…

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a participat ieri la forumul "Managementul Deseurilor in Economia Circulara", care a avut loc la Palatul Parlamentului, in cadrul caruia au fost prezentate planurile Municipalitatii in ceea ce priveste gestionarea deseurilor din Capitala. Aceste planuri…

- Autoritatile judetene cer pentru Muzeul Civilizatiei Dacice si Romane Deva statutul de muzeu de importanta nationala. Solicitarea Consiliului Judetean pentru Ministerul Culturii este insotita de un memoriu care prezinta colectiile publice care fac mandria muzeului din Deva. Daca va fi avizata favorabil,…

- Aproximativ o treime din reclamatiile privind achizitia de produse si servicii in 2017 au vizat vanzarile online, iar jumatate dintre acestea au avut ca obiect nerespectarea termenului de livrare, releva datele ANPC, transmite News.ro . Conform prezentarii facute la o dezbatere pe tema drepturilor cumparatorului…

- Firea, la Congresul PSD: ”Fac apel la calm. Nu dam o impresie buna cand ne certam”. Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat inainte de inceperea Congresului Partidului Social Democrat ca nu trebuie sa existe certuri intre membrii partidului și i-a rugat pe aceștia sa se calmeze. ”Le…

- Multe strazi din București au nume de personalitați masculine și foarte puține au nume de femei celebre. La fel se intampla și in cazul statuilor din Capitala. Datele au fost menționate la dezbaterea Centennial Talks, dedicata mișcarii feministe din Romania. In volumul “Orașul (non) sexist. Inventar…

- Ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, Natalia-Elena Intotero, a participat luni, 05 februarie a.c, la ceremonia de semnare a Acordului de Cooperare dintre Primaria Sectorului 5 a Municipiului Bucuresti cu localitatea Saint-Josse-ten-Noode, Bruxelles, Belgia. Evenimentul este parte a Campaniei "Centenar…

- Toyota, cel mai mare producator auto din Japonia și unul dintre cei mai mari din lume, a anunțat un plan ambițios de investiții pentru perioada urmatoare.Alaturi de doi dintre furnizorii sai, Aisin Seiki Co.

- "Am vorbit cu doamna Gabriela Firea. Am vazut ce a declarat. I s-au pus bețe in roate, nu i se mai pun. Urmeaza schimbarile la secretarii de stat. Ceea ce a spus doamna Firea este adevarat. Am avut discuții și cu primarii de sectoare și cu Viorica Dancila. S-a facut un plan pentru colaborarea cu…

- Alin Cocoș urmeaza sa se insoare. Nu cu Gina Pistol, cu care a avut o relație tumultoasa și de lunga durata, ci cu o alta persoana feminina din lumea mondena a Capitalei. Astfel, fiul lui Dorin Cocoș urmeaza urmeaza sa se casatoreasca inainte de a deveni parinte, prietena acestuia, Monica Orlanda, fiind…

- Fața de prima hotarare, CNMR a decis sa solicite avocatului poporului sa se autosesizeze in vederea sesizarii Curții Constituționale ale Romaniei in masura in care legea va fi adoptata și de catre camera deputaților in aceasta forma deoarece "Aurul verde" este bunul cel mai de preț al omului și societații…

- „Scolile si gradinitele nu sunt un spatiu pentru supraveghere, ci de educare, asa ca se inchid toata saptamana”, a anuntat marti primarul Capitalei, Gabriela Firea. Apoi le-a oferit parintilor un...

- Serviciul de Ambulanța București Ilfov a primit in 24 de ore, 1475 de solicitari pentru intervenții medicale, 829 fiind urgențe de cod roșu și galben, printre care 26 entrose, luxații sau fracturi, spune pentru Libertatea, managerul SABIF, dr Alis Grasu. „A fost o noapte grea. Și acum este greu. Se…

- Un cetatean libian si-a ucis prietena, intr-un apartament din București, iar apoi a plecat din locuinta si a injunghiat mortal un vecin cu care s-a intalnit pe scara blocului, pe motiv ca a refuzat sa ii dea o tigara. Potrivit unor surse judiciare citate de News.ro , barbatul in varsta de 23 de ani,…

- Cine este autorul dublei crime din sectorul 3 al Capitalei. Tanarul, care și-a ucis iubita, in timp ce s-ar fi aflat sub influența drogurilor, are 23 de ani, iar tatal acestuia lucreaza in cadrul Ambasadei Libiei la București, susțin surse judiciare, citate de news.ro . Libianul locuiește cu chirie…

- Dupa ce Codin Maticiuc a distribuit o postare despre Vasile B., batranul care traiește impreuna cu cainele sau pe strazile Capitalei, imaginile au devenit virale pe rețelele de socializare. CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania va dezvaluie, in exclusivitate, povestea incredibila din spatele barbatului…

- Peste 12 milioane de euro au fost atrase in 2017 de catre o primarie din Romania prin Agentia Locala de Dezvoltare, aceasta fiind cea mai mare investitie din cele trei parcuri industriale ale orasului, investitie care va genera 440 de locuri de munca. Totalul investitiilor in aceste parcuri industriale,…

- “Dragostea poarta pantofi rosii” / Campanie impotriva violentei domestice in Eveniment / Miercuri, 14 februarie 2018, de Ziua Internationala a Iubirii, la Muzeul National de Istorie din Bucuresti a avut loc un eveniment cu un mesaj extrem de emotionant si o simbolistica puternica pentru societatea…

- Dezvoltatorul imobiliar Impact (IMP) a raportat pentru 2017 un profit de 55 mil. lei (11,8 mil. euro), in crestere cu 85,7% fata de anul anterior, in timp ce veniturile operationale totale s-au situat la valoarea de 120,4 mil. lei, in scadere cu 24% fata de nivelul raportat in 2016. “Rezultatul…

- AFI City, primul proiect rezidential pe care proprietarii mall-ului AFI il dezvolta in Romania, a primit autorizatia de constructie. Complexul va fi construit in nordul Capitalei si va avea 190 de apartamente, in prima faza.

- Discount. Pe rafturi si printre rafturi spinzura afise in culori tipatoare, aducind la cunostinta publicului cumparator ca intre 1 si 8 martie Complexul acorda un discount de 10% la orice bon care depaseste un milion de lei. Mare afacere nu e.

- Primarul general Gabriela Firea a avut joi, la sediul Municipalitatii, o intrevedere cu ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, cu care a discutat despre principalele proiecte care vor fi derulate in acest an, in Capitala, edilul sef facand si o succinta prezentare a fondurilor alocate in 2018 pentru…

- „Judetele cu potential sunt si cele care au o dotare a capitalului uman adecvat. Capitalul si investitiile private se duc acolo unde conditiile de evolutie economica sunt sustinute de infrastuctura materiala si mai ales umana.“ Salariul mediu net in cele mai puternice zece judete din Romania,…

- De cand si-a dat demisia de la Digi 24, frumoasa ex-stirista Laura Teodoru (37 ani) este foarte fericita si ii merge extraordinar de bine, am putea spune. Conduce un bolid Porsche in valoare de 100.000 de euro, iar apartamentul din nordul Capitalei a fost inlocuit cu o frumoasa vila in Baneasa, intr-o…

- Arhitectul Serban Sturdza, presedintele filialei Bucuresti a Ordinului Arhitectilor din Romania (OAR), ii transmite primarului Capitalei, Gabriela Firea ca a luat la cunostinta despre preocuparile acesteia "legate de penetrari, strapungeri si supralargiri" si ca a invitat la sediul OAR Bucuresti mai…

- Octavian Morariu, membru CIO pentru Romania, a declarat, miercuri, la prezentarea sportivilor romani care vor participa la Jocurile Olimpice de la PyeongChang, ca sporturile de iarna sunt scumpe si necesita investitie consecventa, astfel ca este nevoie de rabdare pentru a se ajunge la performanta.…

- Singurul centru Ferrari din Romania si din regiune, care apartine holdingului Forza Rossa, a fost mutat intr-o noua cladire, mai mare, iar activitatile complete de reprezentare (masini noi, masini rulate, piese, service, accesorii) au fost reluate dupa o pauza de circa doi ani. In tot acest timp au…

- In fermele de la marginea Capitalei, crescatorii de oi sunt optimisti cu privire la Pastele 2018. Deja au selectat mieii care vor ajunge pe mesele romanilor. De la portile fermelor, mielul in viu se va vinde, in preajma sarbatorilor, cu 10 lei kilogramul, cu aproape doi lei mai putin decat anul trecut. …

- FashionUP, unul dintre cei mai mari retaileri online de fashion din Romania, face primii pasi in offline si lanseaza in decursul acestui an primul magazin fizic, ce va situat in cadrul unui centru comercial din Bucuresti si va necesita o investitie de 100.000 de euro, a declarat Alin Stanciu, fondatorul…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, duminica seara, referindu-se la protestele de strada, ca ar trebui asumate astfel de adunari publice". "Eu cred ca ar trebui sa fie asumate aceste adunari publice, ele sunt permise de lege daca sunt autorizate, si nu vad de ce,…

- “Nu exista o solicitare (n.r. pentru protestul de sambata). Tot ceea ce se intampla in acest moment este in afara cadrului legal. Am inaintat catre Jandarmerie sa dispuna masurile in consecința. (…) In condițiile in care depașesc cadrul legal, dumnealor gasesc masurile care se impun”, a spus, intr-o…

- Scandal in direct la Romania TV si jigniri fara precedent la adresa protestatarilor. Viceprimarul PSD al Capitalei, Aurelian Badulescu a adus acuzatii extrem de grave celor care vor protesta sambata seara in centrul Capitalei.Citește și: Inevitabilul s-a produs! Președintele Klaus Iohannis…

- Starea initiala a site-ului digibuc.ro aferent Bibliotecii Digitale a Bucurestilor a fost restabilita integral in urma interventiei unei echipe de specialisti de la Compania Municipala Tehnologia Informatiei, care a efectuat, in ultimele saptamani, un audit amanuntit al sistemelor hardware si software,…

- Un jucator de top din Germania, cu o tradiție de peste 100 de ani, intra in forța pe piața din Romania! Acesta construiește o fabrica, in care investește o suma impresionanta.Mai mult, gigantul va crea sute de locuri de munca. Șefii companiei și-au propus ca producția sa inceapa in toamna…

- Premierul desemnat Viorica Dancila a afirmat miercuri ca sunt importante punerea in practica a programului de guvernare, 2018 – Anul Centenarului si pregatirea preluarii de catre Romania a Presedintiei Consiliului […]

- Vanatoare atipic organizata de Ion Tiriac la Balc in acest an. Discretie totala. Nici organizatiile pentru protectia animalelor, prezente constante an de an la Balc, nu par a sti ca vanatoarea va avea loc si in acest an. Nimic nu le-a dat de banuit nici autoritatilor locale. Daca pana acum…

- Cei mai expuși in urma acestei crize sunt, fara nicio indoiala, cei 7 primari ai Capitalei, personaje direct raspunzatoare in fața bucureștenilor pentru proiectele anunțate și care, fara susținere politica, nu mai au șanse sa fie realizate. Asupra acestui aspect deosebit de periculos pentru…

- Comitetul Executiv Național al PSD decide luni soarta Guvernului; Tudose și Dragnea iși impart taberele, organizațiile județene anunțand, rand pe rand, in cursul zilei de sambata, prin mesaje publice postate pe paginile de socializare, cum se poziționeaza in razboiul dintre șeful Executivului și actuala…

- Anca Țurcașiu și-a amenajat o casa de vis. A facut-o chiar ea singura, dupa ce a luat cursuri de design interior. Cantareața Anca Țurcasiu, care este casatorita de foarte mulți ani cu medicul Cristian Georgescu , locuiește impreuna cu familia sa intr-o vila din Paradisul Verde, din apropierea Capitalei.…

- Lantul de magazine Profi a devenit in acest an cel mai extins retailer din Romania dupa ce a deschis 195 de unitati noi, apropiindu-se de pragul de 700 de magazine. Compania este lider si dupa numarul de deschideri din acest. Acelasi titlu l-a primit si anul trecut cand a inaugurat 134 de unitati.…