Aleşii ung şcoala cu miere Prescolarii si elevii din ciclul primar vor primi gratuit, la gradinita si la scoala, miere poliflora. Cel putin asa prevede un proiect de lege adoptat de Camera Deputatilor, for decizional in acest caz. Legea urmeaza sa fie inaintata pentru promulgare presedintiei. Pe de alta parte, reprezentantii elevilor sunt sceptici in privinta posibilitatii aplicarii masurii intrucat, in multe judete, elevii nici macar fructe si legume nu primesc. Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…

Sursa articol: adevarul.ro

Stiri pe aceeasi tema

