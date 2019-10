Stiri pe aceeasi tema

Trei agenți de paza ai firmei lui Remus Radoi, impreuna cu un alt suspect, au fost reținuți de polițiștii din Caracal, dupa ce mai multe persoane au fost audiate in cazul scandalului care a avut loc pe o strada din oraș.

Presedintele executiv al PSD, Eugen Teodorovici, a declarat, vineri, la Timisoara, ca isi doreste o discutie, atat in partid, cat si intre partidele politice, despre organizarea de alegeri locale si parlamentare in aceeasi zi.

Liviu Dragnea va ieși din inchisoare pentru o zi dupa ce a primit permisie de la conducerea Penitenciarului Rahova, unde fostul lider PSD executa pedeapsa de 3 ani și jumatate in dosarul DGASPC, au precizat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.

Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, susține ca a citit programul de guvernare al PNL și a concluzionat ca liberalii iși pregatesc terenul pentru taierea salariilor.

Propunerea de ministru al Fondurilor Europene, Marcel Boloș este directorul Agenției de Dezvoltare Regionala Nord-Vest, funcție pe care o ocupa din 2017. Anterior a fost secretar de stat in Ministerul Dezvoltarii Regionale și in cel al Transporturilor dar și director responsabil de fonduri europene.

Fostul ministru al Muncii, Lia Olguța Vasilescu, susține ca in zona sociala, programul de guvernare al PNL va aduce "prapadul", iar angajatorii vor fi puși inaintea angajaților.

- 'Avem un premier desemnat fara termen, in persoana domnului Orban. Este o situație de nedescris cu un Guvern interimar, care nici nu poate sa plece, nu poate sa faca nici macar bugetul pe anul viitor. De acest fapt va fi vinovat domnul președinte pentru ca și-a asumat victoria. A vrut o Romanie fara…

- Grupul deputatilor PSD sustine ca presedintele Klaus Iohannis arata ipocrizie maxima atunci cand critica masura prin care elevii cu media sub 5 la Evaluarea Nationala nu vor mai putea fi repartizati in licee. Alesii social-democrati sunt de parere ca seful statului crede ca este o rusine in a avea o…