Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a fost intrebat, duminica, ce parere are despre atitudinea critica a lui Kelemen Hunor care a afirmat ca programul de guvernare pare a fi scris "la Ministerul Agriculturii, intre doua beri" si a spus ca " e foarte bine sa fie critic". "E foarte bine sa fie critic.…

- Premierul desemnat Viorica Dancila discuta sambata cu ministrii in functie si cu cei validati de conducerea PSD pentru un nou portofoliu, urmand ca duminica conducerea PSD sa se intalneasca cu grupurile parlamentare, precum si cu liderii de filiale, a precizat pentru Agerpres secretarul general adjunct…

- Intalnirea de sambata are ca obiectiv principal stabilirea strategiei de comunicare pentru perioada urmatoare. "Astazi are loc o intalnire condusa de doamna Viorica Dancila, prim-ministru desemnat, la care participa noii ministri desemnati si ministrii care au fost inlocuiti. Este o intalnire…

- Premierul desemnat, Viorica Dancila, discuta sambata cu ministrii in functie si cu cei validati de conducerea PSD pentru un nou portofoliu, urmand ca duminica conducerea PSD sa se intalneasca cu grupurile parlamentare, precum si cu liderii de filiale, a precizat pentru AGERPRES secretarul general…

- Luni, sesiune extraordinara parlamentara pentru investitura noului guvern Plenul comun al Parlamentului se va întruni, luni, de la ora 15:00, în sesiune extraordinara, pentru votul de învestitura a noului guvern. Sedinta va avea loc dupa ce, în cursul diminetii, începând…

- Președintele Klaus Iohannis a explicat de ce a acceptat propunerea PSD pentru funcția de premier al Romaniei. "Am cantarit toate argumentele și am ajuns la concluzia ca asta este varianta pe care trebuie sa o accept. Mi s-ar fi parut ciudat sa fac o desemnare fara sa cunosc persoana", a spus președintele…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca a acceptat-o pe Viorica Dancila pentru functia de prim-ministru deoarece majoritatea parlamentara a recomandat-o, potrivit Agerpres. 0 0 0 0 0 0

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a anuntat luni seara ca premierul desemnat, Viorica Dancila, va face declaratii publice dupa votul de investitura, deoarece acum nu ar face dacat sa-si dea "cu parerea". Viorica Dancila "va vorbi dupa ce primeste votul de investitura pentru ca acum si-ar da cu parerea", …

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor a exclus, luni, intrarea la guvernare a Uniunii, precizand, intr-o conferinta de presa sustinuta la Oradea, ca acest subiect nu exista, fiindca nu exista o astfel de solicitare nici din partea UDMR, nici din partea coalitiei PSD – ALDE. Președintele UDMR a precizat si ca…

- Consultari interne privind componența viitorului guvern PSD-ALDE Viorica Dancila și Liviu Dragnea. Foto: Agerpres Conducerea PSD se reuneste, mâine, pentru a definitiva componenta noului guvern condus de Viorica Dancila. Reprezentantii ALDE au anuntat, deja, ca doresc sa-si pastreze si în…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat dupa desemnarea Viorica Dancila in functia de premier, ca liderii PSD se vor reuni luni pentru a stabili componenta Guvernului, iar in 29 ianuarie este posibil votul de investitura. „Presedintele a acceptat propunerea noastra si a desemnat-o pe Viorica Dancila…

- Orban: Iohannis a avut de ales intre doua rele Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, joi, ca nu il poate acuza pe Klaus Iohannis pentru ca a respectat votul democratic si a nominalizat-o pe Viorica Dancila pentru functia de premier, afirmand ca avea de ales intre „doua rele” si ca oamenii…

- Viorica Dancila are la dispozitie zece zile pentru a veni in Parlament cu o echipa si un program de guvernare dupa ce a fost desemnata de presedintele Klaus Iohannis pentru pozitia de prim-ministru. Parlamentul se va reuni in sesiune extraordinara, dar nu vor exista surprize, pentru ca majoritatea PSD/ALDE…

- “Președintele a ales stabilitatea, in ciuda presiunilor partidelor din opoziție și a altora de a refuza propunerea PSD-ului și ii mulțumim pentru asta și apreciem in mod deosebit”, a declarat Liviu Dragnea miercuri seara, la scurt timp dupa anunțul facut de Klaus Iohannis privind nominalizarea Vioricai…

- „Sa va fie rușine pentru modul in care va bateți joc de oamenii care v-au ales! UNLIKE de la mine!”, este unul dintre mesajele pe care Iohannis le-a primit pe pagina rețelei de socializare. Altcineva scrie: „Rușine domnule președinte! Va complaceți in colaca morala a unui partid fara scrupule și…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a anuntat miercuri ca Parlamentul va fi convocat in sesiune extraordinara, astfel incat pe 29 ianuarie sa fie dat votul de investitura pentru Guvernul condus de Viorica Dancila. "Vom convoca Parlamentul in sesiune extraordinara, comprimand cat ne permit Constitutia…

- Președintel PSD, Liviu Dragnea, a facut, miercuri, impreuna cu premierul desemnat Viorica Dancila o serie de declarații: Liviu Dragnea: Presedintele a acceptat propunerea noastra si a desemnat-o pe doamna Dancila premier. Presedintele a ales stabilitatea, in ciuda presiunilor partidelor din opozitie.…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat miercuri, dupa desemnarea Viorica Dancila in functia de premier, ca liderii PSD se vor reuni luni pentru a stabili componenta Guvernului, iar in 29 ianuarie este posibil votul de investitura.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat miercuri, la Palatul Cotroceni, ca i-a prezentat sefului statului, Klaus Iohannis, in mod oficial si direct, propunerea social-democratilor pentru functia de premier - europarlamentarul Viorica Dancila.

- Astfel, potrivit Romania TV, cei din ALDE au votat pentru propunerae Vioricai Dancila pentru funcția de premier al Romaniei, dupa demisia lui Mihai Tudose. Votul a fost in unanimitate. Astfel, delegația PSD și ALDE se vor deplasa cu o singura propunere de premier la Cotroceni, in persoana…

- Gata cu vacanta. De astazi, deputații revin la munca. O dispoziție in acest sens a fost semnata anterior de președintele Parlamentului, Andrian Candu.Totusi, sesiunea de primavara a Parlamentului va incepe in data de 1 februarie 2018.

- Municipiul Onești are nevoie de investiții masive din fonduri europene, pentru reabilitarea și extinderea rețelelor de apa și canalizare, dar și pentru creșterea calitații apei. La aproape 7 luni de la preluarea serviciului de apa-canal de la... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Un numar de 41 de parlamentari PSD au depus la Senat o propunere legislativa de modificare a Codului penal, conform careia definirea functionarului public ar urma sa fie schimbata, astfel incat sa...

- Un numar de 41 de parlamentari PSD au depus la Senat o propunere legislativa de modificare a Codului penal, conform careia definirea functionarului public ar urma sa fie schimbata, astfel incat sa ii excluda din aceasta categorie pe presedintele

- Parlamentarii au fost colindati astazi de copiii veniti tocmai din Cluj pentru a le ura sarbatori fericite. Colindatorii au fost invitati si in plenul Camerei Deputatilor, sa le cante alesilor inainte sa voteze bugetul de stat pe 2018, iar cei mici i-au indemnat sa cante cu

- Camera Deputatilor da vot final, miercuri, pe un proiect ce elimina, de pe lista de incompatibilitati pentru alesi locali, prefecti, parlamentari si ministri, calitatea de “comerciant persoana fizica”. Acestia vor putea astfel primi bani de pe urma unor activitati. Initiatorii proiectului, parlamentari…

- Studenții se alatura protestelor impotriva modificarilor aduse legilor justiției. Alianța Naționala a Organizațiilor Studențești din Romania (ANOSR) a transmis, intr-un comunicat, ca studenții vor ieși in strada, marți seara. „In fiecare centru universitar, studenții au fost parte a protestelor impotriva…

- Alesii din Comisia speciala condusa de Florin Iordache au inceput in aceasta dimineata dezabterea si votul pe modificarile propuse la Codurile penale, insa sedinta a fost suspendata cateva ore pentru ca senatorii din comisie trebuie sa fie in plenul Camerei superioare, pentru votul pe legile justitiei.

- Parlamentul se va reuni luni in sedinta comuna pentru a dezbate proiectul bugetului de stat si al asigurarilor sociale de stat pe anul 2018.Sedinta este programata sa inceapa la ora 11,00. De la ora 10,00 va avea loc sedinta Birourilor permanente reunite pentru stabilirea timpilor de dezbatere in plen.…

- Parlamentul se reunește luni in sedinta comuna pentru a dezbate proiectul bugetului de stat si al asigurarilor sociale de stat pe anul 2018. De la ora 10,00 va avea loc şedinţa Birourilor permanente reunite pentru stabilirea timpilor de dezbatere în plen. Votul final asupra bugetului…

- Donald Tusk este presedintele Consiliului European, devenita institutie oficiala a UE în 2009 si care reuneste sefii de stat si de Guvern. Consiliul Uniunii Europene sau consiliul de ministrii este parte a legislativului UE, iar România va prelua în 2019, pentru șase luni…

- Modificarile pe care parlamentarii PSD-ALDE vor sa le aduca Legilor Justiției au starnit o revolta in randul politicienilor din cadrul USR și PNL, dar și in randul societații civile. Posibila introducere a obligativitații de a inștiința suspecții de diverse infracțiuni de inceperea anchetei in ceea…

- Plenul Camerei Deputaților a adoptat luni, cu 175 de voturi "pentru", 89 "impotriva" și doua abțineri, proiectul de lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe in perioada vacanței parlamentare. "Proiectul are ca obiect de reglementare abilitarea Guvernului…

- Deputatul PNL Marilen Pirtea ii invita pe aleșii din Timiș sa susțina proiectele Timișoarei in momentul in care se voteaza bugetul pentru anul 2018. El prezinta o lista scurta de proiecte, invitandu-i și pe alți parlamentari sa o completeze cu alte propuneri. Pe lista lui Pirtea sunt autostrada Belgrad…

- Comisia parlamentara speciala pentru legile Justiției a decis, joi, ca in cadrul DNA se pot inființa servicii, birouri și alte compartimente de activitate, prin ordin al procurorului-șef, dar cu avizul Secției pentru procurori a CSM. Parlamentarii din comisie au modificat, în acest…

- Dupa ce solicitarile PNL si USR de sistare a sedintei in plen sau de scoatere de pe ordinea de zi a proiectelor privind Agentia Nationala de Integritate si statutul magistratilor au fost respine, opozitia a apelat la interventii pe procedura pentru a intarzia inceperea dezbaterilor. Aceasta tactica…

- Mai multi parlamentari PMP au depus la Parlament o initiativa legislativa prin care sa fie inclusi in ceremoniile oficiale de depunere de coroane de flori si parlamentarii, alesii locali si judeteni, partidele neparlamentare, precum si asociatiile si fundatiile. Propunerea legislativa modifica si completeaza…

- Parlamentarii de Dambovița au transmis, astazi, pe paginile lor de socializare mesaje cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei. Iancu Caracota Post-ul Agenda parlamentara: Mesajele parlamentarilor cu ocazia zilei naționale! Unde au sarbatorit 1 decembrie apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Inițiativa modificarii articolului 13 din Constituție, cu privire la denumirea limbii de stat, a fost avizata negativ de Comisia parlamentara drepturile omului și relații interetnice, noteaza NOI.md. Membrii Comisiei s-au pronunțat impotriva acestei inițiative, argumentind ca este una neintemeiata.…

- USR a depus peste 5000 de amendamente la legea legata de split TVA care ajunge pe masa Comisiei de buget. Parlamentarii formațiuni recunosc ca nu vor putea opri adoptarea legii avand in vedere majoritatea din parlament dar spun ca așa macar pot face grea viața partidelor aflate la guvernare și pot iniția…

- UPDATE ORA 14:10 – Motiunea de cenzura la adresa Guvernului Tudose a fost respinsa, aceasta nereusind sa intruneasca numarul necesar de voturi pentru a fi adoptata. Motiunea a fost votata de 159 de alesi, fiind nevoie de minimum 233 de voturi. ORA 13:15 – Parlamentarii au inceput joi, dupa dezbaterile…

- UPDATE ORA 14.09 Moțiunea de cenzura inițiata de PNL și USR, intitulata "PSDragnea, in campanie muma, la putere ciuma", a fost respinsa de plenul reunit al Parlamentului cu doar 156 de voturi "pentru". Pentru a fi adoptata moțiunea avea nevoie 233 de voturi "pentru".…

- UPDATE ORA 14:10 – Motiunea de cenzura la adresa Guvernului Tudose a picat, aceasta nereusind sa intruneasca numarul necesar de voturi pentru a fi adoptata. Motiunea a fost votata de 159 de alesi, fiind nevoie de minimum 233 de voturi. ORA 13:15 – Parlamentarii au inceput joi, dupa dezbaterile in plen,…

- UPDATE ORA 13.21 Parlamentarii au inceput joi, dupa dezbaterile in plen, sa iși exprime votul pe moțiunea de cenzura inițiata de PNL și USR. * Mai multe imagini pe AGERPRES FOTO Votul este secret cu bile. Parlamentarii social-democrați, deși prezenți, au anunțat…

- A inceput votul in plenul reunit pentru motiunea de cenzura la adresa Guvernului Tudose, social democratii prezenti spunand, la apel, "Prezent, nu votez" Social democratii ramasi in sala de plen pentru asigurarea cvorumului au strigat, in momentul apelului, "Prezent, Nu votez". Primul…

- Comisia speciala privind justitia: Presedintele Romaniei nu va mai putea refuza numirea judecatorilor si procurorilor Parlamentarii din Comisia speciala privind justitia au modificat, miercuri, Statutul procurorilor si judecatorilor, astfel Presedintele Romaniei nu va mai putea refuza motivat o singura…

- Parlamentarii USR se declara nemultumiti, dar decisi sa "lupte pana la capat" in lucrarile Comisiei speciale pentru domeniul justitiei, in care se discuta propunerea legislativa de modificare a Legii privind statutul judecatorilor si procurorilor, spre deosebire de membrii PNL si PMP care au parasit…

- Alesii judeteni sunt chemati sa voteze in cadrul sedintei de Consiliu Judetean din 28 noiembrie solicitarea catre Guvernul Romaniei de emitere a unei hotarari pentru transmiterea unui bun imobil situat in municipiul Constanta, strada Piatra Craiului nr. 4, din domeniul public al statului in domeniul…

- Parlamentarii propun ca Institutul Național de Studii Economice și Sociale sa faca evaluarea coșului minim lunar trimestrial, iar salariile sa fie corelate din cand in cand, atat la stat, cat și la privat, in funcție de valoarea acestuia. Aleșii susțin ca necorelarea salariilor cu acest standard minim…