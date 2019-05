Aleșd – Zile de cultură, ediția a XXVI-a Incepand cu anul 1994 , Biblioteca orașeneasca ” Octavian Goga ” a inițiat și organizat in fiecare an sarbatorirea patronului spiritual, al carui nume il poarta. Evenimentul debuteza marți, 7 mai, orele 13,00 cu o expoziție de icoane pe sticla, cu vanzare, acolo unde iși prezinta lucrarile artiști din Ungaria: preotul Pop Cosmin Florentin și Pop Irina Ecaterina. Va urma apoi evocarea lui Octavian Goga, patronul cultural al bibliotecii, acțiune care va avea loc in sala de ședințe a Primariei Aleșd și care e organizata in parteneriat cu Colegiul Tehnic Alexandru Roman și cu Liceul Teoretic… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

