Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 278 de persoane au fost retinute sambata la Paris pana aproape de ora locala 09.00 si inainte de inceputul mobilizarii de mare risc al "vestelor galbene", a anuntat prefectura de politie, potrivit AFP. Autoritatile, care se tem sa vada la Paris reluarea scenelor de revolta urbana…

- Atentionare MAE de calatorie in Franta Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii români care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca în Republica Franceza ca pentru sâmbata sunt anuntate actiuni de protest, fapt pentru care autoritatile locale pariziene au decis…

- Pe cale de consecința, se recomanda cetațenilor romani evitarea pe cat posibil a zonelor centrale ale Parisului in intervalul pentru care s-au anunțat proteste de strada, sa manifeste atenție sporita in planificarea calatoriilor, fiind posibile blocaje ale drumurilor, ale barierelor cu plata de pe…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Franta ca sunt in curs de organizare actiuni de protest, cu blocaje in mai multe puncte de pe teritoriul tarii (inclusiv Teritoriile de peste Mari). In consecinta, Ministerul Afacerilor…

- In consecinta, Ministerul Afacerilor Externe recomanda cetatenilor romani sa manifeste atentie sporita in planificarea calatoriilor, fiind posibile blocaje ale drumurilor, ale barierelor cu plata de pe autostrazi, ale statiilor de carburant, ale suprafetelor comerciale, ale porturilor, aeroporturilor,…

- Controalele la frontiere au fost restabilite conform dispozitiilor articolelor 25 si 27 din Codul frontierelor Schengen, dupa atentatele care au avut loc la Paris la data de 13 noiembrie 2015, precizeaza MAE, intr-un comunicat transmis miercuri AGERPRES. Potrivit sursei citate, cetatenii romani…

- Potrivit MAE, Centrul de Meteorologie din Franta, in perioada 8 - 11 octombrie 2018, a instituit cod portocaliu de inundatii si ploi abundente pentru departamentele Bouches-du-Rhone, Var, Alpes-Maritimes, Vaucluse, Gard si Pyrenees Orientales. Avertizarea este valabila pana joi. Cetatenilor…

- „Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca Secretariatul General de Protecție Civila local avertizeaza ca se menține riscul ridicat de incendiu (nivel patru, pe o scara de la unu la cinci), incepand cu…