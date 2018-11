Stiri pe aceeasi tema

- PROGNOZA METEO ANM: „Asteptam FENOMENE EXTREME”. Vezi ce iarna vom avea anul acesta Roxana Bojariu, șeful secției de Climatologie din cadrul Institutului, a declarat ca ne așteapta o iarna cu fenomene extreme. Roxana Bojariu, seful sectiei de Climatologie din cadrul ANM, spune ca vremea calda, aproape…

- Temperaturile de peste 20 de grade Celsius vor deveni o amintire in scurt timp pentru baimareni. Saptamana viitoare mercurul din termometre va cobori serios, fiind asteptate maxime de pana la 9 grade si minime de pana la -1 grad Celsius. O scadere importanta a temperaturii se va face resimtita incepand…

- Dupa valul de aer polar care a adus temperaturi de inghet in Romania, vremea incepe sa se incalzeasca usor, insa in peisaj apar ploile. De duminica, temperaturile scad, un nou val de frig punand stapanire pe toata tara.

- Un nou studiu NASA scoate la iveala modul in care ne afecteaza incalzirea globala. Axa de rotație a Pamantului este mai puțin stabila din cauza suprasarcini laterale. Conform unui nou studiu NASA , subțierea stratului de gheața din Groenlanda a afectat stabilitatea Terrei. Deplasarea masei echivalente…

- Vremea se schimba radical. La sfarsitul saptamanii, vom trece de la temperaturi de 30 de grade la primul episod de iarna. Unul bland, ce-i drept. Meteorologii anunta ca temperaturile vor scadea brusc cu 12 grade, iar in varf de munte s-ar putea sa ninga.

- Vremea va fi calda si in acest weekend, la mijloc de septembrie, insa sunt asteptate si cateva ploi sau furtuni, in majoritatea zonelor din judetul Alba. Temperaturile maxime urca pana la valori de 27-28 de grade Celsius. Sambata si duminica, sunt posibile averse si chiar furtuni. La munte, vor fi maxime…

- INMH a emis prognoza meteo pentru saptamana 19-25 august. In mare parte din tara se anunta vreme calduroasa, dar sunt si regiuni unde se vor inregistra ploi abundente, insotite de descarcari electrice. Vremea se va mentine calduroasa in special in jumatatea de sud a tarii, unde indicele temperatura-umezeala…