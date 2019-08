Stiri pe aceeasi tema

- Rușii din zona contaminata dupa explozia de joia trecuta sunt evacuați. Radioactivitatea a depașit de 16 ori nivelul normal. În timpul exploziei rachetei rusești, particule posibil radioactive au fost eliberate în atmosfera.

- Autoritațile ruse le-ar fi recomandat cetațenilor din satul Nionoksa sa paraseasca localitatea dupa ce nivelul radiațiilor din zona a crescut in urma exploziei din regiunea Arhanghelsk, produsa pe 8 august, informeaza surse citate de agențiile Reuters și Interfax.Potrivit meteorologilor ruși,…

- Nivelul de radioactivitate dupa explozia de joi la o baza de testare a rachetelor nucleare, în Marele Nord rusesc, a depașit de 16 ori nivelul normal fara sa reprezinte un pericol pentru sanatate, a anunțat Agenția rusa de meteorologie, relateaza AFP. Cu toate acestea, autoritațile recomanda rezidenților…

- Rodica Paraschiv, deputat PSD Prahova Sorina Pintea, ministrul Sanatații, incearca sa aduca un suflu nou in sistemul sanitar din Romania. Are voința și increderea ca Sanatatea se poate schimba, atat in beneficiul pacienților, cat și in acela al medicilor, in general, al personalului medical. Este o…

- Romania a implementat satisfacator recomandarile GRECO cu privire la evaluarea adecvata a regulilor privind incompatibilitatile in cazul parlamentarilor, cresterea capacitatii ANI de procesare a datelor, completarea Codului de etica al judecatorilor si procurorilor cu privire la incompatibilitati si…

- Intr-un raport de evaluare a progreselor in implementarea masurilor recomandate in 2015 pentru a preveni coruptia in randul parlamentarilor, judecatorilor si procurorilor, GRECO precizeaza ca Romania a respectat pe deplin doar patru dintre cele 13 recomandari. Autoritatile romane au implementat partial…

- Autoritatile de la Kiev sustin ca autorii video-ului despre ocuparea de catre Romania a teritoriului Bucovinei, operatiune armata declansata chirpurile concomitent cu inceperea unui razboi pe scara larga dinter Ucraina si Rusia, nu are nicio legatura cu Romania si ca posbilii autori ai acestuia sunt…

- O sectie de votare din jufetul Mures a fost inundata, sambata seara, din cauza ploii torentiale, insa autoritatile locale au transmis ca incidentul nu va afecta procesul de votare de duminica, cand au loc alegeri europarlamentare. Sectia de votare inundata cu o seara inainte de alegerile europarlamentare…