Stiri pe aceeasi tema

- Peste 20.000 de persoane au fost evacuate, marti, din cladiri publice, centre comerciale si scoli din Moscova si din regiune dupa o serie de alerte anonime cu bomba trimise prin e-mail, au relatat agentiile de presa ruse, transmite Agerpres.

- Fosta escort-girl belarusa Nastia Ribka, care a promis dezvaluiri despre rolul Rusiei in alegerile din Statele Unite si a fost arestata saptamana trecuta la Moscova, a fost eliberata, a anuntat marti avocata unuia dintre coacuzati, citata de France Presse. "Anchetatorii au luat decizia de a-i elibera…

- Rusia a amenintat Uniunea Europeana cu "represalii" dupa noile sanctiuni impuse luni de Bruxelles unor responsabili ai Serviciului de informatii militar rus (GRU), considerati responsabili de otravirea fostului agent dublu Serghei Skripal in martie 2018 la Salisbury (Regatul Unit), informeaza France…

- Sefii diplomatiilor rusa si japoneza au incercat luni la Moscova sa depaseasca recenta recrudescenta a tensiunilor in jurul insulelor Kurile pentru a avansa in rezolvarea acestei dispute teritoriale care afecteaza relatiile dintre Rusia si Japonia de aproape 75 de ani, relateaza France Presse, EFE si…

- Rusia isi va consolida prezenta militara in Arctica in anii urmatori, a anuntat marti ministrul rus al apararii Serghei Soigu, in contextul in care regiunea arctica este considerata una strategica de catre Moscova, informeaza France Presse, potrivit agerpres.ro.citește și: S-a stabilit cine…

