- 500 de oameni au fost evacuati din Gara de Sud a Frankfurtului, Germania, in urma unei amenintari cu bomba, a anuntat Politia pe contul sau de Twitter, in urma cu putin timp. Toti pasagerii sunt in siguranta si nimeni nu a fost ranit.

- 2018 a fost un an in care s au produs incendii la centre comerciale, depozite, cladiri. Unele dintre ele au dus la curmarea multor vieti. Dar intotdeauna echipajele din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogealdquo; au fost la dispozitia tuturor celor care au avut nevoie de ajutor.…

- Amenințarile cu bomba dintr-o gara și mai multe centre comerciale din Moscova au fost facute de pe un numar de telefon inregistrat in Ucraina, a declarat pentru agenția de presa Tass o sursa din cadrul poliției informeaza mediafax. „Toate apelurile au fost facute de pe un numar inregistrat…

- Autoritatile din Ploiesti sunt in alerta, marti seara, dupa ce un barbat a sunat la 112 si a anuntat ca in Spitalul Judetean, cea mai mare unitate de profil din Prahova, dar si intr-un supermarket ar fi fost amplasate dispozitive explozive.