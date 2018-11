Stiri pe aceeasi tema

- Cutremur in Romania! Un cutremur cu magnitudinea de 2,8 grade s-a produs in județul Vrancea. Cutremurul s-a produs marți, la ora 17.31, in județul Vrancea, la adancimea de 119 kilometri. Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, seismul s-a produs in apropierea…

- Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului INCDFP a inregistrat un seism, in aceasta dupa amiaza, la ora 15:12 in Moldova, judetul Vrancea NE .Cutremurul cu magnitudinea 2.2 pe scara Richter s a produs la adancimea de 15 km.Cutremurul s a produs in apropierea urmatoarelor orase:…

- Alerta! Cutremur puternic in Romania. Un cutremur cu puternic s-a produs, marti seara, in judetul Vrancea. Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) a anuntat ca la ora 19:30:27 s-a produs, in judetul Vrancea, un cutremur cu magnitudinea 3.1 pe scara Richter. Seismul…

- Panica astazi in Vrancea, acolo unde a avut loc un nou cutremur, conform News.ro.Un cutremur cu magnitudinea 3,6 s-a produs, marti, in judetul Vrancea, la o adancime de 64 de kilometri. Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) a anunta ca un cutremur…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,6 s-a produs, marti, in judetul Vrancea, la o adancime de 64 de kilometri. Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) a anunta ca un cutremur s=a produs, marti, la ora 12:32, in judetul Vrancea, titreaza News.ro. Seismul a avut magnitudinea…

- Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite ca, sambata, in județul Vrancea s-a inregistrat un cutremur cu magnitudinea 3.7 pe scara Richter.Seismul s-a produs la ora 13.46, la adancimea de 30 de kilometri. Cutremurul s-a produs in apropierea…

- Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului INCDFP a inregistrat miercuri dupa amiaza, ora 17:52, in Zona seismica Vrancea, un cutremur cu magnitudinea 4.2 pe scara Richter. Cutremurul s a produs la adancimea de 122 km.Intensitatea cutremurului in zona epicentrala a fost de…

- Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) a anuntat, miercuri, ca s-a produs un cutremur cu magnitudinea 4.2 pe scara Richter, in judetul Vrancea. Seismul a avut loc la ora 17:52:44, la o adancime de 140 de kilometri. Potrivit INCDFP, cutremurul s-a produs in apropierea…