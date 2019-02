Stiri pe aceeasi tema

- O explozie s-a produs, luni seara, la o sectie de incarcare butelii din localitatea Stei, judetul Bihor, deflagratia fiind urmata de un incendiu. 10 persoane au suferit arsuri, arata primele informatii, iar autoritatile au activat planul rosu de interventie. Ulterior, IGSU a transmis ca sapte din cei…

