- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a prelungit informarea meteo ce vizeaza manifestari de instabilitate atmosferica in toata tara in prima zi de Pasti. The post Alerta de vreme rea, prelungita! Furtuni si ploi torentiale, in mai multe regiuni. Cod galben de inundatii in vestul tarii appeared…

- Codul galben anunțat de meteorologi și-a intrat „furios” in drepturi la Timișoara. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, ieri, o atenționare meteorologica cod galben de ploi și furtuni, valabila in mai bine de jumatate de țara. Alerta a intrat in vigoare de sambata de la ora 15.00, iar…

- ALERTA ANM, a fost emis COD GALBEN de vant puternic pana luni la pranz. Va ninge viscolit duminica noapte. VEZI HARTA ZONELOR VIZATE Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, duminica, o atentionare cod galben de vant puternic, valabila pentru zona montana. Vantul va sufla cu putere, atingand…

- Zone montane din sase judete sunt vizate, marti, de o avertizare nowcasting Cod galben de viscol, valabila in urmatoarele sase ore, informeaza Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Potrivit...

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare de vreme severa, valabila in mai multe judete ale tarii, in intervalul 11 februarie, ora 20.00 – 13 februarie, ora 10.00. Meteorologii anunta precipitații in general moderate cantitativ și intensificari temporare ale ...

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, luni, o atentionare Cod galben de ninsori si viscol valabila pana miercuri noapte in zona montana a 23 de judete, respectiv o informare de precipitatii mixte si intensificari ale vantului in intreaga tara.