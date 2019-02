Stiri pe aceeasi tema

- Membrii comisiilor pentru libertati civile, justitie si afaceri interne (LIBE) si control bugetar (CONT) ale Parlamentului European au inceput, marti dupa-amiaza, la Bruxelles, audierea candidatilor aflati pe lista scurta pentru primul post de procuror-sef european pentru infractiuni impotriva bugetului…

- Candidatii pentru primul post de procuror-sef european pentru infractiuni impotriva bugetului Uniunii Europene sint audiati, la Bruxelles, in comisiile pentru libertati civile, justitie si afaceri interne si control bugetar ale Parlamentului European. Cei trei candidati selectionati (in ordine alfabetica)…

- Europarlamentarul PNL Siegfried Muresan cere Guvernului sa spuna public daca a supus la vot numirea procurorului european in reuniunea ambasadorilor la UE care a avut loc miercuri. Potrivit unor surse guvernamentale citate de G4Media.ro, reprezentantii celor 22 state membre care fac parte din structura…

- Laura Codruța Kovesi s-a clasat pe locul doi, la egalitate cu candidatul Germaniei, in cadrul votului in COREPER, care reunește ambasadorii statelor Uniunii Europene la Bruxelles. Pe locul 1 s-a situat candidatul Franței, Jean-Francois Bohnert (58 de ani), cu 50 de voturi, urmat de Kovesi și candidatul…

- "Secția de anchetare a magistraților pe care PSD și ALDE au inventat-o ca sa elimine magistrații incomozi a intrat in acțiune și prima victima este Laura Codruța Kovesi. Nu poate fi intamplator faptul ca exact in ziua in care trebuia sa ajunga in Parlamentul European sa-ți susțina candidatura pentru…

- Comisia de selectie a procurorului sef european, functie pentru care s-a inscris Laura Codruta Kovesi, aproape a finalizat lista scurta a candidatilor selectati. Pe ea s-ar afla si Kovesi, potrivit Europa Libera. Data limita pentru depunerea candidaturilor a fost 14 decembrie 2018. Din 30 de persoane…