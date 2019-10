Stiri pe aceeasi tema

- „PSD Timiș a depus peste 30.000 de semnaturi in dosarul național pentru depunerea candidaturii Vioricai Dancila. Cred ca aceasta susținere, pe langa faptul ca am atins targetul, ne responsabilizeaza sa ducem la bun sfarșit proiectele pe care le avem in derulare pentru dezvoltarea comunitații…

- „Sa plec din organul de conducere, în care vocea mea în perioada de iulie-septembrie anului curent nu a fost auzita si nu a avut nicio valoare. Din pacate conducerea partidului n-a conturat clar organizațiilor locale teritoriale regulile cu care identificam candidații comuni în…

- Candidatul PMP la alegerile prezidentiale va fi Theodor Paleologu, a decis, duminica, conducerea partidului, la propunerea lui Traian Basescu. Acesta nu a participat la vot.„Candidatul PMP la alegerile prezidentiale este Theodor Paleologu. Purtatorul de cuvant al campaniei prezidentiale si…

- Comitetul Executiv National al PSD se reuneste, vineri, la Palatul Parlamentului, cu o zi inaintea Congresului extraordinar al partidului, in cadrul caruia urmeaza sa fie validat candidatul social-democratilor pentru alegerile prezidentiale din toamna. Pe 23 iulie, in cadrul unei alte sedinte, CExN…

- Președintele PSD, Viorica Dancila, a declarat, miercuri seara, ca nu considera sondajele drept un indicator real pentru alegerile prezidențiale, dar scorul sau in sondaje este aproape de scorul partidului. ”Cred ca in sondaje stau destul de bine. Dar sondajele se schimba de la o saptamana la saptamana.…

- ALDE iși alege, miercuri, candidatul la alegerile prezidențiale. Varujan Vosganian a declarat ca ALDE mai mult ca sigur il va desemna pe Calin Popescu Tariceanu candidat la prezidențiale, dupa ce PSD a desemnat-o pe Viorica Dancila pentru un mandat la Cotroceni, potrivit Mediafax. Vicepreședintele…

- Social-democratii isi anunta astazi candidatul la alegerile prezidentiale din toamna. In prima sedinta a social-democratilor, conducerea centrala a votat ca Viorica Dancila, presedintele partidului si prim-ministru, sa fie desemnata candidat al PSD pentru alegerile din toamna. Primarul general al Capitalei,…

- Conducerea PSD se reunește marți, pentru a-și alege candidatul la prezidențiale, urmand ca propunerea sa fie validata in CEx. In cursa interna a social-democraților au ramas oficial Liviu Pleșoianu și Șerban Nicolae, insa nici Viorica Dancila sau Gabriela Firea nu exclud o candidatura. Biroul Permanent…