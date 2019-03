ALERTĂ! Veste de ULTIMĂ ORĂ despre situația lui SEBASTIAN GHIȚĂ Ministerul Justiției a luat o decizie de ultim moment care schimba total situația fostului deputat. Anunțul a aparut exact in ziua in care la Secția Speciala de Ancheta a magistraților se discuta dosarul in care era cercetata Laura Codruța Kovesi. Sebastian Ghița se poate intoarce oricand in țara. Ministerul Justiției a retras cererea de extradare pe numele fostului deputat. Concret, a fost anulat mandatul de arestare numele acestuias. Sebastian Ghița a fugit in noaptea de 19 spre 20 decembrie 2016 din Romania, el aflandu-se de atunci și pana in acest moment in Serbia. Potrivit jurnaliștilor de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

