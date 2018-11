Stiri pe aceeasi tema

- Un preot din Constanța și-a stropit hainele cu benzina și și-a dat foc in timpul slujbei de sfințire a Catedralei Mantuirii Neamului, in semn de protest, informeaza HotNews.ro, care citeaza site-ul Antena 3. Pompierii au intervenit prompt. Preotul George Ciulei a recurs ...

- Fanii echipei de fotbal „All Boys” din Argentina au purtat tricouri cu simboluri iraniene și au fluturat steaguri palestiniene, dupa victoria rivalilor de la „Atlanta”, o echipa de fotbal care are legaturi cu comunitatea evreiasca. Galeria echipei „All Boys” a scandat „omorați evreii ca sa faceți sapun”…

- Deputatii si senatorii au muncit in Parlament, in medie, doua zile si jumatate pe saptamana, adica o jumatate din cat lucreaza un roman obișnuit. Totuși, deputații au fost ceva ai harnici decat senatorii: 2,5 zile fața de 2,4, in cazul colegilor din Camera superioara. Statistica este valabila in primele…

- Marina americana a publicat imagini cu o actiune periculoasa a unui avion rusesc SU 27, care a interceptat deasupra Marii Negre un EP 3 Aries american, informeaza Antena3.ro"Un EP 3 american a fost interceptat deasupra Marii Negre de un Su 27 rusesc care a pus pilotii si echipajul in pericol. Aparatul…

- In urma cu puțin timp a avut loc un incident pe strada Victoriei din Targu Jiu unde un autoturism a lovit o bordura. Nu s-au inregistrat victime, insa mașina a suferit daune serioase. Articolul FOTO de la incidentul de pe strada Victoriei-Targu Jiu apare prima data in GorjDomino - cotidian local! .

- Totoadata, ministrul a precizat ca Lazar nu a fost supus niciunei evaluari. Anuntul a fost facut pe pagina personala de Facebook a lui Toader. "CSM a transmis catre MJ situatia evaluarilor procurorului general! PS: nu a fost supus niciunei evaluari!", a notat Tudorel Toader pe reteaua sociala. Precizarea…

- De ce ne-a fost frica nu am scapat! Buzaul intra oficial in randul județelor cu pesta porcina africana. Suspiciuni de boala au fost confirmate la Patarlagele, in satele Lunca și Marunțisu, și la Panatau, potrivit unor surse ANSVSA. Urmeaza ca autoritațile sa urmeze pașii care se impun in acest caz.…

- Doua femei au avut nevoie de ingrijiri medicale la metrou, vineri dimineata, in statia Piata Romana. Incidentul vine in contextul in care Metrorex a inceput vineri lucrari de modernizare pe magistrala M2 Berceni-Pipera. Din acest motiv, circulatia trenurilor se desfasoara cu dificultate. Doua femei…