Ministerul Justitiei a anuntat ca incepe procedura de selectie pentru functia de procuror general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, in contextul in care mandatul lui Augustin Lazar expira la sfarsitul lunii aprilie. Astfel, intr-un comunicat publicat pe site-ul institutiei se anunta ca Ministerul Justitiei organizeaza, la sediul sau din Bucuresti, str. Apolodor, nr. 17, sect. 5, cod 050741, in perioada 13.03.2019 - 5.04.2019, selectia procurorilor pentru functia care va fi vacanta incepand cu data de 28 aprilie 2019. Candidatii pot depune cereri de inscriere,…