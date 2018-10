Stiri pe aceeasi tema

Trei cutremure au avut loc in Muntenia, județul Ialomița, in ultima ora. Cel mai puternic a avut magnitudinea de 2,9 grade pe scara Richter.

- Trei cutremure au avut loc in Muntenia, județul Ialomița, in ultima ora. Cel mai puternic a avut magnitudinea de 2,9 grade pe scara Richter. Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, primul cutremur s-a produs la ora 14.15, in Muntenia, județul Ialomița, cu magnitudinea…

- Doua cutremure neobisnuite s-au produs in Romania, in ultimele 24 ore. Ambele au fost seisme de suprafata, avand loc la adancimi de 0 si, respectiv 33 de kilometri. Potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, primul cutremur s-a produs ieri, in Maramures, la ora…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,8 s-a produs, sambata dimineata, in judetul Buzau, la ora 5.05. Seismul a avut loc la o adancime de 123 kilometri, transmite News.ro . Potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, sambata dimineata, la ora 5.05, s-a detectat un nou cutremur…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3 grade pe scara Richter a avut loc, vineri, in jurul orei 17.00, in judetul Buzau. Seismul s-a produs la o adancime de 142 de kilometri.Potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), la ora 17.06 in zona seismica Vrancea,…

- Un cutremur a avut loc, miercuri seara, in județul Brașov, potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Seismul a avut magnitudinea de 2,2 grade pe scara Richter. Cutremurul s-a produs in jurul orei 20.16, la o adancime de 2 kilometri. Acest…

- ALERTA!Inca un cutremur puternic in Romania. Este al cincilea din ultimele 24 de ore Un cutremur de magnitudine 3 s-a produs joi dimineata in judetul Vrancea, zona in care, in urma cu o zi, au avut loc patru cutremure, cel mai mare de 2,9. Seismul de joi a avut loc la ora 3:26, la o adancime de 146…

- Potrivit Institutului Național de Fizica Pamantului (INFP), doua cutremure s-au produs azi noapte in Romania. Primul cutremur s-a produs la 00.57, in județul Buzau, cu magnitudine 2,4 pe scara Richter, la o adancime de 125 de kilometri. Al doilea seism s-a produs in Vrancea, la o adancime 108 kilometri…