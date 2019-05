Stiri pe aceeasi tema

- Prabowo Subianto, care a candidat la alegerile prezidentiale din Indonezia impotriva sefului statului in exercitiu, Joko Widodo, a declarat marti ca nu accepta rezultatele oficiale ale scrutinului care ii acorda lui Widodo un al doilea mandat intrucat considera ca au existat mari nereguli in timpul…

- Joko Widodo, președintele in funcție al Indoneziei, a anunțat ca Guvernul intenționeaza sa mute capitala țarii intr-un alt oraș, deoarece actuala capitala, Jakarta, este supraaglomerata , informeaza agenția Tass, citand presa locala. "Jakarta nu reușește sa indeplineasca cu succes doua sarcini,…

- Formatiunea politica prezidentiala, Partidul Democratic al Luptei, a obtinut cele mai multe voturi, circa 20%. Gerindra, partidul candidatului la presedintie Prabowo Subianto, s-a clasat al doilea, cu 13%.Pentru functia de sef al statului, realegerea lui Joko Widodo a fost optiunea a 55%…

- Rezultatele oficiale ale alegerilor desfasurate miercuri in Indonezia vor fi cunoscute abia in luna mai, dar numaratori partiale rapide ale voturilor arata ca partidul de guvernamant si presedintele in exercitiu, Joko Widodo, au castigat, transmite DPA. Formatiunea politica prezidentiala,…

