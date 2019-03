Alertă. Sunt vizate și alte moschei Informațiile obținute de anchetatori in urma investigaților au aratat ca Brenton Tarrant avea legaturi cu mai multe persoane care impartașesc aceeași ideologie. Conform anchetatorilor, cetațeanul australian a fost anul trecut și in Romania. El a intrat pe la Giurgiu și a ieșit pe la Nadlac, cu destinația Ungaria. Apoi a fost in Serbia. Se are ca, anul trecut Brenton Tarrant a fost și la parada militara de la Arcul de Triumf. Dupa eveniment apar și acuzele. Mai mulți oameni care au sunat la Serviciile de Urgența spun ca Poliția s-a mobilizat foarte greu. "Au intervenit la 20 de minute… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

