Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin zece substante chimice periculoase au fost descoperite in scutecele de unica folosinta pentru bebelusi, vandute in Franta! Analizele efectuate de Agentia Nationala de Sanatate din aceasta tara * au depistat inclusiv existenta Glifosatului, o substanta aflata de obicei in erbicide.

- Alerta la Buzau dupa ce cazurile de gripa se inmulțesc ingrijorator, mai ales in colectivitați. Șase copii de la Gradinița cu Program Prelungit nr. 8 din municipiul din Buzau au fost confirmați pozitiv cu virusul gripal A. Educatoarele susțin ca, inca de saptamana trecuta, mai mulți copii au avut simptome…

- Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale (ANMDM) anunta ca o crema care este pe piata si este notificata ca produs cosmetic contine, in realitate, substante active medicamentoase, subliniind ca urmeaza sa fie retrasa de la comercializare și distrusa, potrivit mediafax.Citește…

- Milioane de oua contaminate, in Romania! Descoperire șocanta facuta chiar in țara noastra, de catre inspectorii Directiei Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA). Analizele de laborator au scos la iveala detalii șocante.

- Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale (ANMDM ) lanseaza un apel catre consumatorii din Romania sa nu cumpere produsul „Aur derm – crema cu mimoza, smirna si propolis”, care conține alte substanțe decat cele declarate public. Autoritațile avertizeaza ca aceasta crema are ”substanțe…

- O crema notificata ca produs cosmetic, disponibila pe piata, conține in realitate substante active medicamentoase, avertizeaza Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale (ANMDM). Produsul este folosit pentru vindecarea taieturilor sau zgarieturilor, dar urmeaza sa fie retras de…

- Autoritațile din Franța sunt in alerta și au lansat o ancheta la nivel național, dupa ce mai mulți copii s-au nascut fara maini sau degete, iar malformațiile sunt, deocamdata, inexplicabile.

- Albumul postum al rockerului Johnny Hallyday, intitulat "Mon pays c'est l'amour", s-a vandut in 780.177 de copii intr-o saptamana, realizand o cifra istorica si un record in Franta, au anuntat vineri reprezentantii casei de discuri Warner Music France, citati de AFP. "Este cel mai bun demaraj…