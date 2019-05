ALERTĂ! SENTINȚA în procesul DRAGNEA: pe 27 mai ICCJ amana pentru 27 mai pronuntarea in dosarul angajarilor fictive de la Protectia Copilului Teleorman, in care Liviu Dragnea este acuzat de instigare la abuz in servicium fiind condamnat in prima instanta la 3 ani si sase luni de inchisoare. DNA a cerut, insa o pedeapsa mai mare, orientata spre medie. Instanta va pronunta decizia a doua zi dupa alegerile europarlamentare. Decizia a fost luata de judecatorii ICCJ dupa o zi in care DNA si-a retras cererea prin care a ridicat doua exceptii de neconstitutionalitate, iar avocatii liderului PSD au ridicat mai multe exceptii de neconstitutionalitate,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Zi importanta pentru Liviu Dragnea luni, atunci cand asteapta atat o decizie in dosarul care ar putea sa ii puna capat carierei politice, cat si o decizie din partea CCR care ar putea intoarce balanta in favoarea sa. CCR a amanat la ultimul termen pentru 20 mai pronuntarea in legatura cu lipsa completurilor…

- PNL a atacat la Curtea Constitutionala aceste prevederi si a cerut amanarea sesizarii lui Florin Iordache, vicepresedinte al Camerei, privind un posibil conflict juridic intre Parlament si Inalta Curte de Casatie si Justitie pe tema completurilor specializate in coruptie. Instanta constitutionala…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a amanat, pentru 20 mai, decizia asupra sesizarii privind un posibil conflict juridic intre Parlament si Inalta Curte de Casatie si Justitie pe tema completurilor specializate in coruptie, au precizat, pentru AGERPRES, oficiali ai CCR. Pe 10 aprilie, Curtea a…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a amanat vineri pentru 20 mai pronuntarea in legatura cu lipsa completurilor de trei judecatori specializate in fapte de coruptie de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, conform G4media. In aceeasi zi este programat la ICCJ termen in dosarul angajarilor…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, joi, într-o conferinta de presa la Dumbraveni (județul Suceava), ca o decizie a Curtii Constitutionale (CCR) în privinta completurilor de trei judecatori de la Înalta Curte de Casatie si Justitie (ÎCCJ) ar putea avea ca efect reluarea…

- El a fost intrebat de un jurnalist ce efecte ar putea avea in privinta dosarului sau (privind angajarile fictive de la DGASPC Teleorman n.red.) o decizie care ar putea fi pronuntata vineri in acest sens de catre CCR. ''Bineinteles ca discutia nu se poarta daca ICCJ a actionat legal sau nu,…

- Procurorii DNA au solicitat Inaltei Curti de Casatie si Justitie termene mai scurte in dosarele lui Liviu Dragnea si Darius Valcov, au precizat, pentru Mediafax, reprezentantii biroului de presa al Directiei. Reprezentantii Directiei Nationale Anticoruptie au precizat ca DNA a cerut Inaltei Curti de…

- UPDATE – 19.02.2019, ora 10:45 Instanta suprema a admis cererea depusa de Liviu Dragnea privind reaudierea sa in dosarul DGASPC Teleorman, in care are o condamnare in prima instanta la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare, liderul PSD fiind citat pentru data de 18 martie. ‘Admite, in parte, cererile…