Stiri pe aceeasi tema

- La aceasta sectie voteaza in continuare sute de romani, iar timpii de asteptare ajung la 5 ore. „Am putut sa votez dupa aproape cinci ore de asteptare. Acum, la coada inca sunt sute de oameni, sincer nu cred ca vor avea vreo sansa sa voteze pana la ora 21.00. Urnele din sectie sunt 2 cosuri de gunoi…

- De la inceperea votarii, polițiștii au aplicat 3 sancțiuni contravenționale unor persoane care comercializau bauturi alcoolice in zona secțiilor de votare. In prezent, polițiștii efectueaza cercetari cu privire la 1 infracțiune. Astfel, a fost intocmit un dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii…

- Secția de votare organizata in stațiunea Mamaia, din județul Constanța, a ramas fara buletine de vot, dupa ce sute de persoane au votat pe listele suplimentare, procesul electoral fiind in prezent oprit.Potrivit datelor centralizate de BEJ Constanța, la secția de votare 208, din stațiunea…

- Sectia de vot de la Scoala Generala numarul 30, locul unde a votat si primarul Nicolae Robu s-a dovedit a fi cea mai atractiva din Timisoara! Aici s-au prezentat cei mai multi votanti din oras in cursul diminetii. Sectia de votare de la sectia de votare 157, deschisa la Scoala Generala nr. 30, a avut…

- Biroul Electoral Central raporteaza cateva secții de votare unde prezența la vot a ajuns deja la peste 40%. Intr-o secție din Alba prezența a ajuns la 75%, adica 29 de votanți, dintre care 11 pe liste suplimentare.La secția de votare Colibi, județul Alba, prezența la vot la ora 11.30 era de…

- Timișoara este orașul tuturor posibilitaților, cu singura condiție sa ai o ”pila” la primarie. Ultima dovada – astazi, o strada din centrul Timișoarei a fost blocata pentru un eveniment privat la care participanții platesc sa intre, cetațenii fiindu-le interzis de angajații unei firme private de paza…

- Se putea sa n-o mai vedem pe doamna Kovesi, sa nu mai iasa de acolo, de la Secția speciala pentru investigarea magistraților, spune gazetarul Cristian Tudor Popescu. Obiectivul este ca fosta șefa a DNA sa fie arestata, dar deocamdata Secția nu-și asuma asta, o iau progresiv, considera CTP, iar ca argument…

- Declaratia a fost facuta dupa ce la CSM a ajuns spre avizare proiectul de OUG de modificare a OUG 7, proiect anuntat de sefa CSM ca fiind in masura sa aduca "clarificari substantiale pe zonele care au generat stare de ingrijorare si conflict". O trimitere la sutele de magistrati care protesteaza in…