ALERTĂ! Se surpă marele CANAL construit de Ceaușescu Se surpa malul in zona nodului de legatura cu autostrada A4. Canalul Dunare-Marea Neagra, construit in urma cu aproape 35 de ani, are probleme serioase in zona comunei Cumpana. Numai in ultimul an, malul s-a surpat considerabil, cu aproape 2 metri, iar panza freatica a creat un adevarat parau. Zece case sunt in pericol de a se prabusi, iar localnicii sunt disperati. Montarea unor piloni de sustinere ar fi solutia care ar trebui aplicata urgent, spun autoritatile locale. Este nevoie, insa, de mii de metri cubi de pamant, iar daca lucrarea nu se va face in scurt timp, malul s-ar putea prabuși… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

