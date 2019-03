ALERTĂ! Se înmulțesc atacurile asupa moscheilor Patru moschei au fost atacate cu ciocane in Birmingham, Anglia iar poliția de la contraterorism a lansat o investigație, relateaza Sky News. Atacuri similare in timpul carora indivizi au atacat cu ciocane și au spart geamuri au avut loc la cel puțin 4 moschei din Birmingham. Incidentele au loc in contextul atacului terorist de la doua moschei din Noua Zeelanda, in urma caruia au murit 50 de persoane. Atacurile din Birmingham sunt investigate de forțele de la contraterorism. Articolul integral pe ȘTIRILE PROTV Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

- Consiliul Musulman din Marea Britanie, cea mai mare asociatie a musulmanilor din tara, a cerut luni guvernului sa contribuie la finantarea securitatii moscheilor, in contextul 'unui sentiment palpabil de teama' dupa atacurile de vineri de la Christchurch, Noua Zeelanda, in care un extremist…

- Sute de manifestanti au organizat sambata, la Istanbul, funeralii simbolice in memoria celor 50 de victime ale atacului comis vineri asupra a doua moschei din Christchurch in Noua Zeelanda, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Aproximativ 500 de persoane apartinand in principal unor grupuri…

- Ministerul Afacerilor Externe condamna in termenii cei mai fermi atacurile teroriste care au avut loc vineri dimineata in Noua Zeelanda si care s-au soldat cu pierderi de vieti omenesti si cu numerosi raniti, a declarat seful diplomatiei romane, Teodor Melescanu, informeaza Agerpres.Citește…

- Politicieni si lideri islamici din intreaga Asie au condamnat vineri atacul armat asupra a doua moschei din Noua Zeelanda, transmite Reuters. "Indonezia condamna cu fermitate acest atac armat, mai ales la un locas de cult in timpul rugaciunii de vineri", a declarat ministrul de externe,…

