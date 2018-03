Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a notificat Ambasada Federatiei Ruse la Bucuresti ca un diplomat din cadrul acesteia va fi declarat persona non-grata si ca este obligat sa paraseasca teritoriul Romaniei, informeaza un comunicat al ministerului, transmis, luni, AGERPRES. Reactia vine ca urmare a…

- Consiliul European de primavara s-a incheiat astazi la Bruxelles cu o declarație comuna a șefilor de state și guverne care condamna atacul din Salisbury și cere explicații Federației Ruse.

- Consiliul European este de acord cu faptul ca, in otravirea in Marea Britanie a fostului agent de informații Serghei Skripal, cel mai probabil este implicata Rusia, a scris presedintele Consiliului European, Donald Tusk, pe Twitter. „Consiliul European este de acord cu guvernul Regatului Unit ca, cel…

- Uniunea Europeana a decis sa-si recheme ambasadorul de la Moscova pentru "consultari", dupa ce liderii Blocului comunitar s-au declarat de acord cu evaluarea Londrei ca Rusia este "cel mai probabil" responsabila pentru atacul neurotoxic ce l-a vizat pe un fost spion rus aflat in Marea Britanie.…

- Relatiile comerciale dintre UE si SUA, negocierile pentru Brexit si atacul asupra fostului spion rus se vor afla pe agenda reuniunii Consiliului European din perioada 22-23 martie, a anuntat marti presedintele Consiliului European, Donald Tusk, potrivit unui comunicat al institutiei europene.

- Hidroelectrice marți 45% din energia electrica a Romaniei, dupa ce a fost solicitata ca urmare a gerului care a cuprins țara noastra in ultimele zile . ”In condițiile unui consum de 9.604 MW, Hidroelectrica acoperea in aceasta dimineața, in jurul orei 8, 4.380 MW, reprezentand 45,60% din necesarul al…

- Meteorologii au emis, recent, un nou avertisment de vreme rea. Potrivit ANM, aproape jumatate de tara se va afla sub avertisment cod galben de ninsoare si lapovita, incepand de astazi, 19 martie, ora 18 si pana maine, 20 martie, ora 15. Pe langa stratul consistent de zapada care se va depune, in…

- Alerta declansata de autoritati. Autoritatea Nationala Sanitar Veterinara (ANSVSA) a facut o descoperire care ii vizeaza pe toti clientii unui cunoscut supermarket din Romania.Un produs foarte consumat de catre cetateni este infestat cu salmonella. Vezi AICI despre ce produs este vorba,…

- Premierul spaniol Mariano Rajoy intentioneaza sa nu participe la summitul pe care Uniunea Europeana il va desfasura pe 17 mai la Sofia cu tarile din Balcanii Occidentali, daca la aceasta reuniune va lua parte si presedintele Kosovo, informeaza agentia EFE. O declaratie pe acest subiect a fost facuta…

- Rusia va expulza 23 de diplomati britanici, in contextul crizei generate de otravirea fostului spion rus Serghei Skripal in orasul englez Salisbury si ca reactie la masura similara luata de Guvernul de la Londra. Decizia Rusiei vine la cateva zile ...

- Urmare a interesului public manifestat de rolul regional tot mai important jucat de compania nationala Transgaz pe piata gazelor din Europa, trebuie precizat si faptul ca procesul de alocare de capacitate in punctele de interconectare dintre sistemele de transport gaze naturale din Romania si tarile…

- Franța spune ca așteapta dovezi in cazul otravirii lui Serghei Skripal, inainte sa sancționeze Rusia. Administrația președintelui Franței a anunțat, miercuri, ca așteapta dovezi clare privind implicarea Rusiei in atacul cu otrava din Marea Britanie inainte sa ia masuri impotriva Rusiei. Franța așteapta…

- Un cutremur cu magnitudinea de moment 4,7 s-a produs, miercuri la pranz, in zona seismica Vrancea. Seismul este cel mai puternic inregistrat de la inceputul acestui an si a fost resimtit si la Bucuresti. In urma cu puțin timp, in zona seismica Vrancea s-a produs un cutremur cu magnitudinea de 4.7 pe…

- Cod galben de inundatii, emis de INHGA. Un numar de 16 bazine hidrografice sunt vizate de atentionare Cod galben de inundatii pana joi la pranz, potrivit Institutului National de Hidrologie si...

- Dr. Quinn: Meditația – un obicei sanatos, care va poate imbunatați semnificativ calitatea vieții Știm, ziua are doar 24 de ore, din care medicii ne recomanda sa dormim 7 sau 8. Timpul care ne ramâne trebuie dramuit în așa fel, încât sa reușim sa mergem la serviciu, sa facem…

- Romania a cerut oficial ajutorul tarilor din UE si NATO pentru criza de imunoglobulina, ministrul Sanatatii Sorina Pintea anuntand ca i-a comunicat si prim-ministrului ca va activa aceasta procedura. Demersurile pentru achizitionarea imunoglobulinei vor fi realizate de catre Compania Nationala „UNIFARM”…

- Romania a cerut activarea mecanimsului de protecție civila pentru imunoglobulina. Asta inseamna ca in calitate de țara membra a UE și a NATO, Romania cere sprijinul partenerilor și aliaților europeni pentru procurarea acestui medicament esențial pentru viața a mii și mii de bonavi. Ministrul Sanatații,…

- Autor: Serban CIONOFF Lung prilej de vorbe și de ipoteze!Umbla vorba prin targ cum ca președintele Klaus Iohannis ar fi in carți pentru a prelua inalta funcție de președinte al Consiliului European. Asta dupa ce președintele in exercițiu, Donald Tusk, iși va incheia mandatul. Adica fix pe 1 decembrie…

- Un barbat care a plecat din Romania in urma cu 25 de ani s-a intors prima data in țara dupa tot acest timp, iar spre marea lui surpriza a aflat, la vama, ca a fost declarat mort de catre fosta sa soție, scrie Gazeta Romaneasca. Constantin Reliu, 63 de ani, din comuna Bacani, județul Vaslui, a locuit…

- Ambasadorul Ucrainei în România, Oleksandr Bankov, a vorbit în cadrul unei conferinte de presa despre atacurile care urmau sa aiba loc la doua scoli cu predare în limba româna si le catalogheaza drept încercari provocatorii ale serviciilor speciale din Federația…

- Vicepremierul pentru Integrare Europeana, Iurie Leanca, se arata ingrijorat de situatia moldovenilor care muncesc in Rusia. Potrivit lui, situatia economica instabila din Federatia Rusa i-ar putea determina pe acestia sa revina acasa. In acest sens, oficialul moldovean a identificat o solutie ce ii…

- O majorare modica a contributiei nationale la bugetul UE, astfel incat sa fie mentinute alocari adecvate pentru politicile UE, in special pentru politica de coeziune si politica agricola comuna, a fost sustinuta vineri, la Consiliul European, de presedintele Klaus Iohannis. Șeful statului a exprimat…

- Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, pentru Romania, viitorul cadru bugetar al UE post 2020, care a fost discutat la reuniunea informala a Consiliului European, prezinta o importanta aparte, fiind unul dintre principalele dosare pe care tara noastra le va gestiona pe durata mandatului…

- Demersul ministrului Toader "va produce cel putin nedumerire" la Bruxelles Presedintele Klaus Iohannis considera ca ministrul justitiei Tudor Toader nu a prezentat motive temeinice si clare pentru demiterea Codrutei Kovesi de la sefia DNA. Intr-o declaratie la Bruxelles, la Consiliul European,…

- CUTREMUR PUTERNIC in apropiere de granita cu Romania. A fost resimtit in mai multe tari Un seism cu magnitudinea de 4.8 pe Richeter s-a produs in Bulgaria, tara vecina cu Romania, la 17 kilometri de Plovdiv. Initial, magnitudinea seismului a fost anuntata ca fiind de 4.8 pe Richter, iar epicentrul…

- Simona Halep va reveni in fotoliul de lider si va avea un avans confortabil de 440 de puncte in clasamentul de saptamana viitoare, dupa ce Caroline Wozniacki nu s-a inscris la turneul de la Dubai (19-24 februarie). Jucatoarea din Danemarca, aflata inca pe locul 1 WTA, a explicat decizia prin care…

- Premierul Viorica Dancila, discuții cu președintele Parlamentului European, la Bruxelles, in prima vizita externa acesteia, la instituțiile europene, de la preluarea mandatului. Viorica Dancila a anunțat ca va veni in plenul Parlamentului European, pentru a vorbi despre viitorul Uniunii Europene. ”Bine…

- Pe 19 februarie, la The Ark, in Capitala, s-a desfașurat o ampla dezbatere privind starea sistemului sanitar și, in mod special, strategiile care pot fi și vor fi adoptate pentru ca Romania sa intre pe drumul cel bun in acest domeniu. Toate acestea in contextul in care țara noastra se pregatește sa…

- Politistii de frontiera aradeni au depistat un cetatean din Siria, care a incercat sa intre ilegal in Romania folosindu-se de un pasaport sirian fals, conform Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera Arad. "Barbatul in cauza a fost depistat la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II - Csanadpalota,…

- Ministerul Finantelor a solicitat abia acum Comisiei Europene derogare pentru Split TVA de la directiva UE privind sistemul comun de TVA. Cererea vine dupa ce, anul trecut, ministerul a respins mesajele Comisiei prin care propunea sa ajute autoritatile romane in avans pentru a se asigura ca…

- Documentul mentioneaza "practicile negative manifestate de propaganda rusa", dar si faptul ca presiunile Rusiei se manifesta si prin "hartuirea oficialilor politici si institutionali din Moldova, prin abuzuri comise de institutii de la Moscova". In declaratie mai sunt constatate si ingerintele…

- În urma celor sapte Declarații ale localitatilor din Republica Moldova pentru unirea cu România, se poate crea o avalansa ce nu va putea oprita si care va fi un atu pentru România în anul 2019, când aceasta va prelua presedintia Consiliului European. Deputatul…

- UPDATE 11.34 - O femeie in varsta de 40 de ani a murit din cauza gripei, la Spitalul de Boli Infectioase din Botosani, fiind al treilea deces inregistrat din cauza virusului gripal in acest sezon.

- Un cutremur cu magnitudinea de 8,1 pe scara Richter a avut loc marti, la 250 de kilometri sud de coasta statului Alaska, iar autoritatile au emis o alerta de tsunami, potrivit Reuters.Cea mai apropiata localitate este Chiniak, cu o populatie de aproximativ 50 de locuitori, anunța News.ro.…

- Schimburile bilaterale au avut un aport semnificativ la cresterea economica de 7%, cea mai mare din UE, inregistrata de Romania in anul 2017, a declarat ministrul pentru Mediul de Afaceri, Ilan Laufer, el mentionand cresteri in acest sens in relatia cu Canada, Iran, India, China, Germania, Polonia,…

- Portalul instantelor de judecata din Romania, portal.just.ro, este blocat, luni, ca urmare a lansarii de mii de cereri simultan cu ajutorul unor aplicatii. Potrivit unui mesaj postat de administratorii portalului, o alta cauza a problemelor de functionare o reprezinta unele defecte tehnice.

- Autoritatile au confirmat, vineri, existenta unui focar de pesta porcina africana intr-o gospodarie din comuna Micula, judetul Satu-Mare, anuntand mai multe masuri pentru prevenirea extinderii bolii, intre care sacrificarea celor 13 porci din gospodaria afectata.

- "Este anul lui Florin Iordache in materie de gafe. Restul sunt decizii discutabile. (...) Anul trecut, un exemplu de gafa politica majora a fost sprijinirea lui Dacian Cioloș de catre PNL", a zis jurnalistul Val Valcu. Așadar, anul 2017 a inceput cu Florin Iordache și deja celebra "Alta intrebare"…